LG K8 2018 Modeli CES 2018 Etkinliğinde Tanıtılacak

CES 2018 Fuarına çok az bir zaman kaldı ama her sene olduğu gibi bu yıl İnternet’e sızan bilgiler oldukça az. Daha önce LG K10 2018 modelini CES Fuarı kapsamında tanıtılacağını sizlere duyurmuştuk. Yeni gelen bilgilere göre LG’nin orta segment akıllı telefonu K8 için yeni bir model geliyor. LG K8 2018 modeli önümüzde ki hafta CES 2018 fuarında görücüye çıkacak.

LG K8 2018 Geliyor

LG orta segment akıllı telefonlar kategorisinde bu yıl 3. nesil K Serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. İlk olarak K Serisi karşımıza 2016 yılında CES 2016 fuarı kapsamında çıkmıştı. Bu yıl K Serisi akıllı telefonlarına iki yeni model daha ekleyecek gibi görünüyor. LG K8 2018 CES 2018 Fuarı kapsamında tanıtılacak.

LG K8 2018’in henüz özellikleri belli olmadı ama model numaraları İnternet’e sızmış durumda. Bu göre LG K8 2018 modeli LM-X210 model numarası ile satışa sunulacak.

LG sadece K serisi telefonları dışında bir kaç model orta segment akıllı telefon daha tanıtılacağı düşünülüyor. Henüz bu modeller dışında bir akıllı telefon İnternet’e sızmış değil. CES 2018 fuarı 9 Ocak Salı günü başlayacak ve etkinlik kapsamında teknoloji devleri yeni ürünlerini bu fuar’da tanıtacak.

LG K8 2018 Beklenen Özellikleri