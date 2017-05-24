LG Teknik Servis
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AT-T Mobile tarafından satışı gerçekleştirilen LG K8 2016 diğer adı ile LG Phonex 2 modeli için bugün Android 7.0 Nougat Güncellemesi yayımlandı. K371 model numarasına sahip akıllı telefon için ABD Mobil operatörü AT-T tarafından Android 7.0 Güncellemesine kavuştu. Bu güncelleme ile diğer LG K8 2016 modellerinin de Android 7.0 güncellemesi kesinleşmiş oldu.
LG K8 2016 – Phonex 2 Android 7.0 Nougat Güncellemesi
AT-T tarafından satışı gerçekleşen akıllı telefon için V20j versiyon numarası ile Android 7.0 Nougat güncellemesi OTA ve LG Bridge üzerinden indirilebilir. Android 6.0 Marhmallow ile çalışan akıllı telefon 1.37GB boyutundaki yeni yazılım sürümü ile Android 7.0 versiyonuna yükseliyor. Güvenlik yaması düzeyi Mayıs 2017 olarak güncelleniyor.
- Model: LG K8 2016 – Phonex 2
- Yayın tarihi: Mayıs 2017
- Android sürümü: 7.0
- Güvenlik yama seviyesi (SPL): 1 Nisan 2017
- Ana bant sürümü: MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1
- Çekirdek sürümü: 3.10.49
- Derleme numarası : NRD90u
- Yazılım versiyonu: K37120j
- Dosya boyutu: 1.37GB
LG Phonex Android 7.0 Güncelleme
- AT & T LG Phoenix 2’de Ayarlar’ı açın.
- Genel> Telefon hakkında bölümüne gidin. (Liste görünümünü kullanıyorsanız, aşağı kaydırın, TELEFON YÖNETİMİ’ne gelin ve ardından Hakkında kısmına dokunun.)
- Şimdi Güncelleme Merkezine tıklayın.
- Sistem güncelleme’ye dokunun.
- Güncellemeyi kontrol et öğesine dokunun.
- Herhangi bir güncellemeniz varsa, aygıtı güncellemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.