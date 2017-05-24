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AT-T Mobile tarafından satışı gerçekleştirilen LG K8 2016 diğer adı ile LG Phonex 2 modeli için bugün Android 7.0 Nougat Güncellemesi yayımlandı. K371 model numarasına sahip akıllı telefon için ABD Mobil operatörü AT-T tarafından Android 7.0 Güncellemesine kavuştu. Bu güncelleme ile diğer LG K8 2016 modellerinin de Android 7.0 güncellemesi kesinleşmiş oldu.

LG K8 2016 – Phonex 2 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

AT-T tarafından satışı gerçekleşen akıllı telefon için V20j versiyon numarası ile Android 7.0 Nougat güncellemesi OTA ve LG Bridge üzerinden indirilebilir. Android 6.0 Marhmallow ile çalışan akıllı telefon 1.37GB boyutundaki yeni yazılım sürümü ile Android 7.0 versiyonuna yükseliyor. Güvenlik yaması düzeyi Mayıs 2017 olarak güncelleniyor.

Model: LG K8 2016 – Phonex 2

LG K8 2016 – Phonex 2 Yayın tarihi: Mayıs 2017

Mayıs 2017 Android sürümü : 7.0

7.0 Güvenlik yama seviyesi (SPL): 1 Nisan 2017

1 Nisan 2017 Ana bant sürümü: MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1

MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1 Çekirdek sürümü: 3.10.49

3.10.49 Derleme numarası : NRD90u

NRD90u Yazılım versiyonu: K37120j

K37120j Dosya boyutu: 1.37GB

LG Phonex Android 7.0 Güncelleme