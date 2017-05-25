LG K8 Verizon, Android 7.0 Nougat Güncellemesi Aldı

LG K8 modeli için bugün yeni Android sürümü mevcut. Dün LG K8 (pohonex 2) AT-T modeli için yayımlanmıştı. İki Amerikalı taşıyıcı LG K8 modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayımladı. Bugün Verizon Wireless tarafından K8 V modeli için yeni güncellemesini yayımladı. Bu yazılım güncellemesi, telefon performansını optimize etmeye, bilinen sorunları çözmeye ve en yeni güvenlik düzeltme eklerini uygulamaya yardımcı olmaktadır.
LG K8 V VS500 Android 7.0 Nougat Güncellemesi
LG K8 V Yazılım Güncelleme Android 7.0 Nougat İşletim Sistemi yükseltme işlemi içerir. Cihazınız yazılım güncellemesini tamamladıktan sonra kullanılabilecek önemli değişiklikler. Bir fotoğrafı yanlışlıkla silinsin mi? Silinmiş resimler silindikten sonra 7 gün boyunca Çöp Kutusu klasöründe saklanır.
Verizon’un web sitesinde “VS50020a” olarak tanımlanan yazılım güncellemesi, galeri çöp kutusu desteği gibi Android Nougat‘tan bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir. LG’nin Android arayünde kullandığı UI5+, yeni cihaz temaları ve güncellenmiş bir Galeri uygulaması gibi birkaç gelişme var. OTA’yı indirmek için bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyacınız olacak ve daha fazla bilgiyi aşağıdaki kaynak bağlantısında bulabilirsiniz.
LG K8 Verizon Android 7.0 Güncelleme
- LG K8 Verizon modelinde Ayarlar’ı açın.
- Genel> Telefon hakkında bölümüne gidin. (Liste görünümünü kullanıyorsanız, aşağı kaydırın, TELEFON YÖNETİMİ’ne gelin ve ardından Hakkında kısmına dokunun.)
- Şimdi Güncelleme Merkezine tıklayın.
- Sistem güncelleme’ye dokunun.
- Güncellemeyi kontrol et öğesine dokunun.
- Herhangi bir güncellemeniz varsa, aygıtı güncellemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.