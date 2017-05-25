LG K8 Verizon, Android 7.0 Nougat Güncellemesi Aldı

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LG K8 modeli için bugün yeni Android sürümü mevcut. Dün LG K8 (pohonex 2) AT-T modeli için yayımlanmıştı. İki Amerikalı taşıyıcı LG K8 modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayımladı. Bugün Verizon Wireless tarafından K8 V modeli için yeni güncellemesini yayımladı. Bu yazılım güncellemesi, telefon performansını optimize etmeye, bilinen sorunları çözmeye ve en yeni güvenlik düzeltme eklerini uygulamaya yardımcı olmaktadır.

LG K8 V VS500 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

LG K8 V Yazılım Güncelleme Android 7.0 Nougat İşletim Sistemi yükseltme işlemi içerir. Cihazınız yazılım güncellemesini tamamladıktan sonra kullanılabilecek önemli değişiklikler. Bir fotoğrafı yanlışlıkla silinsin mi? Silinmiş resimler silindikten sonra 7 gün boyunca Çöp Kutusu klasöründe saklanır.

Verizon’un web sitesinde “VS50020a” olarak tanımlanan yazılım güncellemesi, galeri çöp kutusu desteği gibi Android Nougat‘tan bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir. LG’nin Android arayünde kullandığı UI5+, yeni cihaz temaları ve güncellenmiş bir Galeri uygulaması gibi birkaç gelişme var. OTA’yı indirmek için bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyacınız olacak ve daha fazla bilgiyi aşağıdaki kaynak bağlantısında bulabilirsiniz.

LG K8 Verizon Android 7.0 Güncelleme

LG K8 Verizon modelinde Ayarlar’ı açın. Genel> Telefon hakkında bölümüne gidin. (Liste görünümünü kullanıyorsanız, aşağı kaydırın, TELEFON YÖNETİMİ’ne gelin ve ardından Hakkında kısmına dokunun.) Şimdi Güncelleme Merkezine tıklayın. Sistem güncelleme’ye dokunun. Güncellemeyi kontrol et öğesine dokunun. Herhangi bir güncellemeniz varsa, aygıtı güncellemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

LG K8 Verizon Android 7.0 Ekran Görüntüleri