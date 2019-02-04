Telefonlarımız da kamera sayısı günden güne artıyor. Ancak akıllı saatler henüz kamera teknolojisine kavuşmuş değiller. LG tekrar ne kadar yenilikçi olduğunu gösteren türden. Lg modüler kamera sistemine sahip bir akıllı saat çıkarmayı planlıyor. Detaylar için yazımızı okumaya devam edin. Lg bizleri tekrar tekrar şaşırtmaya devam ediyor.

Piyasada çok fazla kameralı akıllı saat yok ancak LetsGoDigital tarafından keşfedilen bir patent, LG’nin bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu ortaya koydu. LG iddalı adımlar atmaya emin bir şekilde devam ediyor.

LG’nin modüler bir akıllı bir saat çıkartmak için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Akıllı saatin özellikleri ise çok ilginç ve herkesin kullanımını kolaylaştıracak türden. Bu farklı yapıya sahip akıllı saatin ne gibi özellikleri var beraber göz atalım.

İlk olarak en dikkat çekici özelliği, şirketin gelecekte çıkaracağı saatin kamerası istenildiğinde kayıştan çıkartılabilecek olması. Yani saatinizden kamerayı birbirinden ayırmak oldukça kolay olacak. Kameranın yasak olduğu yerlere gittiğiniz zaman hızlı ve kolay şekide kendiniz çıkarabileceksiniz. Kamerayı çıkarmak için uzun uğraşlar vermenize gerek yok.

Paylaştığımız fotoğrafta, modüllerden birinin de kamera olduğunu görüyoruz. Saat kayışının bir parçası olan kamera eki, resimde de görelebileceğiniz üzere takılıp çıkarılabiliyor.

Artık fotoğraf ve selfie çekerken kollarımızı değişik pozisyonlara sokmadan ve uzun uğraşlar vermeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Değişik takma koşullarını destekleyen modüler yapı ile istediğimiz şekilde kameranın konumu ayarlana biliyor. Patent görselinde gördüğümüz kameralar, dairesel bir yapıya sahip oldukça kullanışlı.

Akıllı saatin ne zaman piyasaya çıkacağı veya tanıtılacağı konusunda şu an için bir bilgi bulunmuyor. Çıktığında ise büyük bir ilgi odağına sahip olacağı kesin.