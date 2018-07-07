LG, Katlanabilir Akıllı Telefon Patenti Üzerinde Çalışıyor

Gün geçtikçe gelişen teknolojiye bir yenisinin daha eklenmesine birkaç yıl kaldı. Bu teknoloji çağında tam ekranlı akıllı telefonlar çevremizi sardı. Bunun bir tık üstünü yapmayı hedefleyen firmalar katlanabilir akıllı telefon çalışmalarına merak sardı. Bu firmalardan biri olan LG, bu teknoloji üzerinde çalışmalara başladı.

LG’den Katlanabilir Akıllı Telefon Patenti

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz katlanabilir akıllı telefon teknolojisini henüz net bir şekilde piyasada göremedik. Uzun zamandır Samsung, Motorola ve Huawei firmalarının bu alanda çalışma yaptığı söylentileri ortalıkta dolaştı. Bu firmalara bir Güney Koreli firma daha eklendi. Yeni teknoloji üzerinde çalışmalara başlayan firma LG oldu.

LG firması, bu patent başvurusunu 2017 yılının sonunda gerçekleştirdi ve US Patent and Trademark Office adlı şirkete “mobil terminal” olarak sundu. Firma, yeni teknolojiye sahip akıllı telefonunda tıpkı Microsoft Surface Book modelinde olduğu gibi 4 menteşeli bir yapı kullanarak telefonun yarıya katlanmasını sağlayacak.

Çerçevesiz bir ekran tasarımına sahip olacak yeni teknoloji akıllı telefonun çift hoparlörü, çift anten desteği ve çift mikrofonu yer alacak. Kamera konumu ekranın dışında olacak modelin kullanışı oldukça basit olacak. Bu kameranın günümüzde Xiaomi Mi Mix 3 ve Vivo Nex akıllı telefonlarında görülen tasarım olacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefonun esnekliği ve katlanabilirlik özelliği sayesinde gömlek cebinde bile taşınabilecek bir duruma getirilebileceği söyleniyor.

Böylesine bir teknolojiye parçaların nasıl yerleştirileceği merak konusu oluyor. Birçok akıllı telefonun minimal tasarımında bile kusursuz olması gereken donanımın esnek bir akıllı telefon üzerinde nasıl inşa edileceği merak edilenler arasında en üst sırada alıyor.

Sizce yeni teknolojili akıllı telefonların günümüz teknolojisine bakıldığında kaç sene içerisinde gelir? Firmalar, bu yeni teknolojiyle birlikte umduklarını bulabilir mi? Bu teknolojiye sahip akıllı telefonu imkanınız olsa alır mısınız? Bizlere yorumlarda bahsedebilirsiniz.