LG, Katlanabilir Telefon ve Tablet Üzerinde Çalışıyor

Son yıllarda ekranı büyük yani 5.5 inç ve üzeri phablet sınıfında telefonlar piyasayı oldukça meşgul etmiş durumda. Teknoloji devi LG, dikey olarak katlanabilen telefon patenti üzerinde çalışıyor. Bu patent ile telefonunuz açıldığında adeta büyük ekranlı bir tablete dönüşerek işlerinizi daha kolaylaştıracak. Ayrıca bilgisayar işlevi de görebilme ihtimalini göz önüne alırsak bu özelliğin hayatımızı kolaylaştıracağı ortaya çıkıyor.

LG katlanabilir ekran ile pazara girmeyi planlıyor

LG’nin patent belgelerindeki içeriklere bakıldığında cihazın orta kısmında müzik ayarlarını kontrol edebileceğiniz bir bölüm olacak, durdurma ve müzik değiştirme gibi işlemlerinizi kolayca hallede bileceksiniz. Ayrıca bu bölümü bildirim çubuğu olarak da kullanabileceksiniz.

Cihazın ön ve arkasında da dokunmatik cam panel yer alacak. Ayrıca cihazın arka tarafına konumlandırılan kamera, flaş, parmak izi tarayıcı, ses açma-kapama ve güç tuşu LG’nin G serisinden beri süre gelen geleneği devam edecek.

Konu hakkında LG, detaylı bir bilgi paylaşmasa da böyle bir teknoloji ve kolaylığı akıllı telefon ve tablet piyasasında görmek her kullanıcının isteğidir. LG bu uygulamayı pazara sunacak mı, hep birlikte göreceğiz.