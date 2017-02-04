Uzun zamandır LG Sunucularında Stock Rom KDZ dosyası indirmeye çalışırken karşımıza boş beyaz bir sayfa çıkıyordu. LG sunucularında yapılan bazı güvenlik ayarları sonucu kullanıcılar bu sorun ile karşılaşmaya başladı. LG sunucularından doğrudan KDZ dosyası indirilemiyor ve kullanıcılar boş beyaz bir sayfa ile karşılaşıyordu. Şimdi sizlere bu sorunun çözümü hakkında yardımcı olmaya çalışacağız. Size anlatacağımız bir kaç yöntem ile LG sunucularından telefonunuza en uygun KDZ dosyasını indirebileceksiniz.

Program ile LG Sunucularından KDZ İndirmek

KDZ dosyalarını indirmek için bizi gerekli olan İndirme programını aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek indirip bilgisayarınıza kurunuz.

Bilgisayarımıza XDM İndirme programını buradan indirelim. XDM İndirme yöneticisini indirdikten sonra bilgisayarınıza kurun. LG sunucusundan indirmek istediğiniz URL‘yi kopyalayın. Kopyaladığınız URL Otomatik olarak XDM indirme yöneticisine gidecektir. XDM İndirme yöneticisini açtığınızda + Artı butonuna basarak Download işlemini başlatabilirsiniz.

İmei Numarasına Göre Telefona Uygun KDZ Bulmak

Chrome tarayıcısı için bir eklenti kurmamız gerekiyor. User-Agent Switcher eklentisini tarayıcınıza kurup aşağıdaki işlemleri yapınız. Eklentisi etkinleştirdik’den sonra eklentiye LG telefonu eklememiz gerekiyor. User Agent Switcher eklentisine sağ tıklayıp seçenekler menüsüne giriniz. Aşağıdaki ayarları gerçekleştirin. New User-agent name: LG New User-Agent String: LGE-ActiveDP / 0.9 Group: Android Append? : Replace Indicator Flag: 1 Eklenti ayarlarını yaptık’dan sonra tarayıcınıza şu URL‘yi kopyalayın XXX yazan yeri silip imei numaranızı yazıp enter tuşuna basınız. “http://csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b2c/client/auth_model_check2.jsp?esn=xxx”



LG sunucuları bazen bu işlem sonucu KDZ linki vermeyebiliyor. Böyle durumlarda KDZ indirmek için aşağıdaki modellere göre sitemizde bulunan Stock Rom KDZ dosyalarını indirebilirsiniz.

Telefonunuza uygun KDZ dosyasını bulduk’dan sonra XDM indirme yöneticisi ile KDZ dosyasını indirebilirsiniz.