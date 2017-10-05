LG, Kendi İşlemcisini Yeniden Üretmeye Hazırlanıyor

Recode isimli bir İnternet sitesinin haberine göre LG, yeniden kendi işlemcisini üretmeye hazırlanıyor. Samsung, Apple ve Huawei gibi şirketlerin ardında LG’de kendi işlemcisini üretecek. 2014 yılında NUCLUN adını verdiği işlemcisini duyuran LG, yakın zamanda ürettiği akıllı telefon ve tabletler de kendi işlemcilerini kullanmaya başlayabilir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde LG KROMAX ve LG EPIK adı verilen iki farklı işlemcisi ortaya çıktı. LG’nin üzerinde çalıştığı işlemcilerden Kromax’ın amiral gemisi telefonlarda, Epik’in ise orta segment telefonlarda kullanılacağı belirtiliyor. 10nm teknolojisiyle üretileceği belirtilen işlemcinin sunacağı performansla LG telefonlara güç sağlayacağını şimdiden söylemek mümkün.

İntel geçtiğimiz yıl LG tarafından üretilen ARM işlemcileri fabrikalarında üreteceğini duyurmuştu. LG yeni üreteceği işlemcilerin telefonlar dışında tabletler içinde kullanılacağı düşünülüyor. İlk başlarda sınırlı sayıda telefonda kullanılacağı düşünülen işlemcilerin ilerleyen dönemlerde tüm akıllı telefon ve tabletlerde kullanılacağı düşünülüyor.

LG, kendi yonga setini geliştirme ve üretme aşamasında olabilir ancak bu yonga setlerinin başlangıçta üst seviye akıllı telefonlarda kullanılması beklenmiyor. Zaten uzun bir test ve deneme aşamasından önce hiç bir üretici böyle bir riski göze almak istemez.