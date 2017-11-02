LG, Kore’de V30 İçin Android 8.0 Oreo Beta Test Programını Başlattı

Güney Kore’deki LG V30 kullanıcıları, Hızlı Yardım uygulaması aracılığıyla başvurarak Android 8.0 Oreo Beta Test programına katılıp ilk yazılım testlerini gerçekleştirecekleri bir beta test programı başlatıldı. Güney Kore’deki LG V30 kullanıcıları resmi güncellemeden önce Google’ın gelecek işletim sistemini (OS) Android Oreo’yu ilk deneyimleyenler olacak.

LG’nin en son amiral gemisi telefonunu kullananlar , LG OS Preview banner‘a basarak firmanın satış sonrası servis uygulaması olan Hızlı Yardım uygulaması aracılığıyla başvurabilir.

LG V30 Android 8.0 Ore Beta Test Programı

LG – her zaman en son Android OS güncellemelerini ilk yayımlayan tedarikçilerden biri. Bu ay içinde bir yazılım güncelleme uyarısı gönderir ve otomatik olarak kullanıcıların işletim sistemini kablosuz olarak yükseltebilir.

Beta Kullanıcıları Android 8.0 Oreo incelemelerini uygulama içindeki bulunan forum sayfasında geri bildiriminde bulunurlar. LG, daha sonra Aralık ayında en yeni işletim sistemini resmen yayımlayacağını, kullanıcı önerilerini uygulayacağını iletti.

LG V30 ülkemizde bu ay sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor. Ülkemizde satışa sunulduktan kısa bir süre sonra Android 8.0 Oreo güncellemesini almasını bekliyoruz. Bu ay içerisinde LG G6 modelininde Oreo güncellemesine kavuşması muhtemelen. Herhangi bir gecikme olmazsa Kasım-Aralık ayı içerisinde LG G6 ve LG V30 Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak.