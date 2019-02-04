Önceki makalelerimizde ortaya çıktığını söylediğimiz LG L423DL modeliyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Giriş segment konumunda yer alacak akıllı telefonla ilgili işletim sistemi bilgisi sızdırıldı. Sızan bilgiye göre LG L423DL Android Oreo işletim sistemiyle piyasaya tanıtılacak.

LG L423DL Android Oreo ile Piyasaya Giriş Yapacak

Firmanın yeni akıllı telefonuyla ilgili yapılan sızıntılarda işletim sistemi ortaya çıktı. Sızan belgelerde LG L423DL modelinin Android Oreo işletim sistemi ile geleceği kesinleşti. Fiyatıyla oldukça ilgi çekebilecek akıllı telefon modelinin özelliklerinin birçoğu da bilinmektedir.

Ekran tarafında 5.7 inç büyüklüğünde büyük bir ekranla gelecek modelin çözünrülüğü ise 1440 x 720p (HD+) olacak. Bu çözünürlük değerine bakıldığında akıllı telefonun 18:9 ekran formatı ile geleceği de anlaşılıyor. İşlemci tarafında Qualcomm tercih eden firma, yonga setini Snapdragon 450 üzerine kuracak. Depolama ve RAM birimleri bilinmeyen akıllı telefonun kamera çözünürlükleri ise arka kamerada 8 MP, ön kamerada ise 5 MP olarak bilgiler arasında geçiyor.

Yeni akıllı telefon, FCC tarafından sertifikalarını aldı ve SAR değerlerinden başarıyla geçti. Bağlantılarda 4G LTE destekleyebilen modelin 2, 4, 5, 12, 23, 66, ve 71 bantlarını desteklediği açıklandı. Telefonun işletim sistemini hakkında net bir bilgi bulunmasa da Android 8.1.0 Oreo işletim sistemi ile geleceği belirtiliyor. LG L423DL modeli piyasaya sadece 99$ fiyat etiketiyle çıkış yapacak.