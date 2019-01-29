Yaklaşan Tracfone LG L423DL Özellikleri bir kullanıcı profilinde açıkladı. Birkaç gün önce Tracfone, LG L423DL‘yi resmi destek web sitesinde listeledi. Bugün tera-wurfl.com web sitesinde yer alan bir kullanıcı aracısı profili LG L423DL‘in detayları açıkladı.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi,

8 MP Arka Kamera / Video Kaydedici,

5 MP Ön Kamera

5,7 inç ekrana sahip

Ekran Çözünürlüğü: 720 × 1440 px

Boyut: 6.02 ″ x 2.83 ″ x 0.33 ″

Ağırlık: 5.07 (ons)

Android 8.1.0 (Oreo)

4G LTE / Wi-Fi Bağlantısı

5 MP Ön Kamera

MTK Soc

Qualcomm’dan Snapdragon 450 yonga seti tarafından desteklenmektedir. LG L423DL, Android 8.1 Build OPM1’i BOX’tan çıkaracak. L423DL’nin RAM boyutu ise henüz bilinmemektedir. Gereğince GCF listeleri, yaklaşan LG L423DL 4G LTE Bantları 2, 4, 5, ve 13. destekliyor.

Tracfone, LG Premier ™ Pro LTE L413DL ürününü sadece 79.99 $ ‘a satıyor, bu nedenle LG L423DL ürününün fiyatı 99 $ civarında olacağı tahmin ediliyor.

LG L423DL’nin daha ayrıntılı bilgisi için linke tıklayınız.