CES 2017’de kullanıcıların beğenisine sunulacak olan yeni LG ProBeam lazer projektör, 2000 lümenlik ışık değeri ve kompakt tasarımıyla ev sineması tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatacak.

LG Electronics (LG) eşsiz bir ev sineması deneyimi sunmak için tasarladığı yeni lazer projektörü LG ProBeam’i CES 2017‘de tanıtacak. LG ProBeam, yalnızca yüksek performans isteyen kullanıcılara değil, aynı zamanda film ve TV programlarının keyfini her an her yerde çıkarmak için gerekli olan çok yönlülüğü arayan tüketicilere de hitap ediyor.

LG ProBeam HF80J

LG ProBeam (HF80J), video içeriklerin aydınlık bir ortamda bile net bir şekilde görüntülenebilmesini sağlayan 2000 lümen parlaklıktaki gelişmiş lazer motoruyla oldukça kaliteli bir ev sineması deneyimi sunuyor. Aynı zamanda portatif bir yapıda olmasını sağlayan yenilikçi I-şekilli lazer motoru sayesinde oldukça zarif ve şık bir tasarıma sahip.

LG ProBeam, dikey şekilde durmasını sağlayan kompakt tasarımı ve sadece 2,1 kg ağırlığı ile endüstrinin 2000 lümen parlaklık aralığındaki en hafif Full HD lazer projektörü unvanını da taşıyor. Buna ek olarak, LG ProBeam klasik çizgideki tasarımı sayesinde her türlü iç dekora kolaylıkla uyum sağlıyor.

LG ProBeam, yenilikçi Ses Senkronizasyon Ayarı (Sound Sync Adjusment) ile aynen harici bir hoparlör veya kulaklık gibi tüm Bluetooth bağlantılı ses ürünleriyle eşleşebiliyor. Dahası, LG ProBeam’in Kablosuz Yansıtma (Wireless Mirroring) özelliği, Miracast’ın kablosuz aktarım teknolojisinden faydalanarak akıllı cihazlardaki içerikleri geniş bir projeksiyon ekranına yansıtabiliyor. Ayrıca LG ProBeam’in sahip olduğu benzersiz 4 Corner Keystone ve Vertical Auto Keystone özellikleri, kullanıcıların en iyi görüntü ayarını en hızlı ve kolay şekilde yapabilmelerine imkân tanıyor.

Kullanıcılar LG’nin ödüllü webOS platformu aracılığıyla tercihlerine göre istedikleri birçok yayına ve programa kolaylıkla erişebiliyorlar. Buna ek olarak LG’nin Sihirli Kumanda özelliği de webOS Smart TV’nin kullanıcı arayüzünde gezinmeyi oldukça kolay bir hale getiriyor. Kullanıcılar webOS aracılığıyla bulundukları konuma ve erişilebilirliğe bağlı olarak çok sayıda yayını da kolayca izleyebiliyorlar. Bu dinamik özellikler, oturma odasında filmlerin tadını çıkarmanızı, arka bahçenizde dostlarınızla birlikte toplanıp en heyecanlı maçları izleyebilmenizi ve hatta kamp gezilerinde bile LG ProBeam’i yanınızda götürüp istediğiniz içerikleri izleyebilmenizi mümkün kılıyor.

LG Ev Eğlence Bölümü Başkanı Brian Kwon konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “LG olarak LED projektör alanında küresel liderliğimizi sürdürüyoruz. Ev eğlencesi alanındaki tecrübemizden güç alarak kullanıcıların beğenisine sunduğumuz ilk lazer projektörümüz olan LG ProBeam’in oldukça büyük bir ilgi toplayacağına güvenimiz tam. LG olarak, öncülüğünü yaptığımız yeni teknolojilerle ev sineması deneyimini dinamik bir şekilde geliştirmekten büyük bir gurur duyuyoruz.”

LG’nin yeni lazer projektörü 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi’nde düzenlenecek CES etkinliği kapsamında, Merkez Salon No#11100’deki LG standında sergilenecek.