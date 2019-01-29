LG, MWC2019 yaklaşırken yeni akıllı telefonları içinde sızıntılar gelmede devam ediyor. LMV450PM / LM-V450PM model numarasına sahip olan bir LG cihazı sızdırıldı. LG’nin LMV450PM model numaralı bir telefon üzerinde çalıştığını gösteren sızdırılmış bir belgede görülüyor.

Sızan dokümanda belirtildiği gibi, LMV450PM’nin yazılım versiyonu LMV450PMAT-V08-SPR-JAN-26-2019-ARB00‘dür. Yazılım sürümünde yer alan SPR numarası, cihazın Sprint operatörü için geliştirildiği anlamına taşıyor.

Ağustos 2018’de LG, 2019’un ilk yarısında ABD’deki ilk 5G akıllı telefonunu sunmak için Sprint ile çalıştığını açıklamıştı.

LG V50 ThinQ Model Numarası Sızdırıldı

LMV450PM Sprint için LG V50 ThinQ akıllı telefonu olabilir. LG V40’in model numarası LM-V405‘dir. Öyleyse, LM-V405’in LG V40 cep telefonunun yeni nesli olan LG V50’nin olduğuna inanıyoruz.

LG’nin, LG’nin MWC 2019’da ilk 5G özellikli akıllı telefonu olan LG V50’yi piyasaya süreceği bildirildi.

İlk söylentiler, LG V50’nin Qualcomm Snapdragon 855 CPU ve ağır 4.000mAh pil ile geleceğini gösteriyor.