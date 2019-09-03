LG M Serisi Akıllı Telefonlar Geliyor!

5Geçtiğimiz aylarda LG W10, LG W30 ve LG W30 Pro modellerini tanıtan LG firmasının yeni akıllı telefon serisi ortaya çıktı. Paylaşılan belgelerde firmanın LG M serisi için patent başvurularında bulunduğu görüldü. Belgelerde yansıyan bilgilere bakıldığında firmanın şu an için LG M10 akıllı telefonun isim hakkı alındığı yazıyor. İddialara göre M serisinin W serisi gibi 3 ayrı modelden oluşacağı söyleniyor.

LG M Serisi Akıllı Telefonlar IFA 2019’da Görülebilir

Teknik özellikler konusunda herhangi detayı bulunmayan LG M serisi akıllı telefonların kesin olarak üretileceği ve piyasaya duyurulacağı patent belgeleriyle kanıtlandı. Şu an için sadece LG M10 modelinin varlığı bilinse de bu akıllı telefonun üst modellerinin de olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Firmanın Qualcomm ile anlaşma halinde olması, yeni akıllı telefon serisinin işlemci tarafında Snapdragon serisi işlemcilere sahip olabileceğine işaret ediyor.

Ekran, işlemci, batarya ve birçok özelliği bilinmeyen akıllı telefonların ilerleyen günlerde sızıntı haberleri oldukça kesinleşeceği konuşuluyor. Akıllı telefon serisinin orta segment sınıfının biraz altında olması, teknik özelliklerde tahmin olarak HD+ ekran ve Snapdragon 6xx serisi işlemcilere sahip olacağı düşünülüyor. Akıllı telefon modelleriyle ilgili olarak herhangi bir etkinlik adı bilinmiyor. Kaynakların tahminlerine göre 3 modelin geleceği söylenirken telefonların IFA etkinliğinde tanıtılacağı not olarak düşülüyor.

Birçok orta segment akıllı telefonları ülkemizde de piyasaya sunan firmanın yeni seriyi de ülkemiz market ağında satışa sunulabileceği düşünülüyor.