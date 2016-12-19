LG’nin yeni akıllısı M250h model numarasına sahip akıllı telefonu FCC sertifikasında görüldü. 2017 Yılında tanıtılmasını ve satışa sunulması beklenen yeni akıllı telefon, bugün FCC dosyasında bazı özellikleri görüntülendi. En dikkat çekici özelliği 6.2’inç boyutundaki akıllı telefonun bazı bilinen özellikleri şu şekilde.

LG M250h Akıllı Telefonun Özellikleri

LG’nin yeni akıllı telefonu sertifikasyon sürecinde görüntülendi. FCC belgesine göre M250h akıllı telefonun 5.3mm kalınlığında ve 148.7 mm uzunluğunda olacak. Genel olarak kasa boyutunun 6.2’inç olacağı düşünülüyor. Akıllı telefonda GSM 850/1900 W-CDMA 2/4/5 LTE Band 2/4/5/7/13/17 bantları kullanılıyor. FCC belgesine göre BL-46G1f Model numaralı bir batarya kullanılıyor. Batarya kapasitesi hakkında net bilgiler bulunmuyor.

FCC belgesine göre şuan test edilen cihazda Android versiyonu V08c olarak görülüyor.

LG M250h akıllı telefonunu 2017 yılında tanıtacağını ve satışa sunacağını düşünüyoruz. Telefon hakkında daha fazla detay elimize ulaştığında sizinle paylaşacağız.