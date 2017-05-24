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Teknoloji devlerinden biri olan, televizyon ve akıllı telefon sektöründe başarılı bir firma olan LG‘nin yeni modeli ile ilgili bilgiler GFXBench’te ortaya çıktı. LG M320 kodu ile gelen yeni modelin çıkan özelliklerine bakıldığında orta segmentin biraz altında kalıyor ancak giriş segmentinin çok daha üstünde yer alıyor.

LG M320, Özellikleriyle Ortaya Çıktı

Yeni akıllı telefonun özellikleri, birçok giriş segment akıllı telefonlarından daha üstün olarak geliyor. GFXBench testinde görülen özelliklerde ana ekranın 5.3 inç büyüklüğünde ve 1280x720p (HD) çözünürlükte olacağı yazmaktadır. Yonga seti tarafında 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemcisini kullanan telefonun her bir çekirdeği 1.5 GHz hızında çalışacak. Grafik biriminde Mali-T860MP2 işlemcisini kullanan telefon, Bluetooth sertifikasyonunda LG M322 olarak geçiyor.

Diğer donanım bileşenlerine bakıldığında 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile gelecek olan yeni akıllı telefonun arka kamerası 12 MP çözünürlüğünde, selfie kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde olacak. Bağlantılar noktasında herhangi net bir bilgisi bulunmayan yeni modelin işletim sistemi ise en güncel işletim sistemi olan Android 7.0 Nougat olması gözlerden kaçmıyor.