LG M9 Akıllı Telefon Modeli Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon dünyasında telefon modellerini genişletmeye devam eden LG’den yeni modeller gelmeye devam ediyor. Daha önce yaptığımız haberlerde LG K serisini genişleten firmanın yeni bir serisi daha ortaya çıktı. Ortaya çıkan M serisi, firmanın LG M9 akıllı telefonun isim hakkı patentiyle ortaya çıkıyor.

LG M9 Modeli İsim Hakkı Patenti Alındı

Akıllı telefon dünyasını ilk olarak G serisiyle şahlandıran ve V serisiyle premium sınıfa geçen LG’nin yeni bir serisi daha ortaya çıktı. Önceki haberlerimizde yer alan K serisinin genişlemesiyle firmanın M serisi ortaya çıktı. İsim hakkı patentiyle ortaya çıkan seri, ilk olarak şu an için M9 akıllı telefon modeliyle başlıyor. Henüz akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili bilgi bulunmazken yeni modelin kardeş üyeleriyle birlikte CES 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Akıllı telefonun segment olarak orta sınıfa hitap edeceği yabancı kaynaklarda belirtilirken bu seriye ek olarak yeni bir seri olarak A serisi de geleceği söyleniyor. İsim hakkı olarak patentleri yayınlanan modellerden M9’un yanı sıra A9s modelinin de patent belgesi sızdırıldı.

Daha önce X serisi ile orta segmente hitap etmeye çalışan firmanın bu girişimi pek de başarılı olmamıştı. Şu an için en iyi olarak Q serisi ile devam eden Güney Koreli firmanın M serisi ve A serisi ile ilgili olarak teknik özellik ve fiyat üzerinden uygulacağı f/p politikasına bağlı olarak tutunup tutunamayacağını ileride göreceğiz.