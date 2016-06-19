LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresinde tanıtımı yapılan LG’nin giriş seviyesi akıllı telefonu LG Magna H500TR için Android 6 Marshmallow güncellemesi Türkiye’de dağıtılmaya başladı. Ülkemiz de 17 Haziran tarihinde dağıtılmaya başlayan gücelleme ilk olarak Yunanistan’da yaymlandı.

LG Magna, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 410 işlemcisinden alırken 1 GB RAM’i ve 8 GB dahili depolama alanını bünyesinde barındırıyor. Dağıtımına ilk olarak Yunanistan’da başlanılan güncellemenin, 17 Haziran tarihinden itibaren ülkemizde bulunan cihazlarda da yayımlanmaya başladı.

LG Manga h500tr Android 6 Marshmallow güncellemesi
LG Manga h500tr Android 6 Marshmallow güncellemesi

LG Magna H500TR Android 6 ile Gelen Yenilikler

  • Geliştirilmiş uygulama izinleri
  • Doze Mode ile artan pil ömrü verimliliği
  • Güvenlik iyileştirmeleri
  • Performans artışı
  • Android sistemde yaşanan hataların giderilmesi
  • Yeni Android arayüzü
  • LG UX4 Kullanıcı Arayüzü
  • Yeni LG Healt uygulama ara yüzü ve yenilikleri

Kullanıcıların güncellemeyi yükleyebilmek için OTA ile cihazlarına gelmesini beklemeleri gerekmiyor. LG Brigde uygulaması ile bilgisayar üzerinden güncellemeri kontrol edebilirsiniz. LG Bridge’de güncelleme görünmüyorsa LG Flash Tool pc uygulamasını kullanın.

Zira, henüz güncellemeyi doğrudan yüklemek için gerekli olan firmware dosyası yayınlanmış değil. LG Magna için yayınlanan bu güncellemeyi telefonunuzun Ayarlar bölümünde yer alan Yazılım Güncelleme sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ

  • Bahoz Karahan

    merhaba benim telefon güncellemeden sonra imei null oldu acil şekilde modem yazılımı lazım ama bulamıyorum acil yardım edebilir misiniz?

  • Cemal

    Ya kardeşim bu aptal lg frimware sitesi h500 tr için v10 kdz dosyasını kaldırmış. V10 kdzsini nerden indirebiliriz. Ayrıca başka ülkenin romunu kursam sorun olurmu. Keşke hic guncellemeseydim

  • Murat

    1-Doze modu gerçekten geldi mi? Çalıştırabilen var mı? Nasıl?
    2-6.0’a güncelleme yaptkıtan sonra sistem verisi 4.4 oldu, telefona sığamıyorum. Sistem verisinin küçülme olanağı var mıdır? Telefona sığamıyorum çünkü.
    3-Led ışığı yalnızca kırmızı mı?
    4-Bir uygulama kullanırken (en çok PokemonGO oynarken deneyimledim) arkadan bir bildirim geldiğinde uygulamanın sesi gidiyor ve bir daha gelmiyor. Arkadan müzik çaları açtığımda da durum aynı. Ve hatta müzik çalarla uygulama aynı anda çalışırken bazen müzik çaları kendiliğinden durdurabiliyor. Bunun nedeni ne olabilir?
    Teşekkürler.

  • Yusuf

    Merhaba
    Ben LG Mahna icin android.6.0 guncellemesinini yaptim. Faka telefonun 1 gb rami yuzde 95 oranlarinda dolu olmaya ve fazlasiyla isinmaya basladi. Tekarardan android lolipopa donmek icin hard reset attim ama olmadi. Ne yapabilirim

    • Merhaba Yusuf Bey, sitemizde bulunan LG Flash Tool ile ilgili makalemizden yararlanarak Android Lollipop sürümüne dönüş yapabilirsiniz. Hard reset sürüm düşürmez telefonun içindeki bilgileri temizler

      • Fatih

        Merhaba Ahmet Kardeş, ben lolipop’a donmek istiyorum ama internette yazılımı bulamadım
        V10a rom bulursan sevinirim flashtool bekliyor rom atmak için 😀 🙂 🙂

  • Fairy

    Merhaba . Ben guncelleştirme yaptıgım ıcın cok pısmanım. Ozellıkle sarj ı daha az gitmeye basladı ve bellekte fazla yer kaplıyor. Lollipop surumune gerı donmek ıstıyorum ama garanti bize gonder diyor. O da epey bir süre geri dönmeyebilir diye istemiyorum acıkcası. Sizin bu konuda bi bilginiz var mı ? Nasıl eski haline getirebilirim ? Tesekkur Ederım

    • Merhaba Fairy Bey, Lollipop sürüme dönüş yapmak için sitemizde bulunan LG Flash Tool makalemizden yararlanabilirsiniz.

  • Okan

    6.0 geldikten sonra telefon gorusmelerini ben sonlandiramiyorum. Aradigim kisi telefonu acik unuttu mu telefonu dagitip tekrar toplamam gerekiyor. Ve aradigim kisini telesekretere aktardiysa telefonu yandik sinyal sesinden sonra mesaj birakiyor diyor ölüm. Acilen çözüm gerekli eğer bizim yapabileceğimiz birseyse yardimci olabilir misiniz ? Tesekkurler simdiden.

    • Merhaba.
      Güncelleme sonrasi oluşan hatalari girderilmesi icin icin Hard Reset atilmasini tavsiye ediyoruz. Nasil Yapilir kategorinde bu konu hakkimda makale mevcut

      • Yusuf

        Tekrardan android lolipop surumune donmek icin ne yapabiliriz? Hard reset attim lakin olmadi. Telefon marsmallow dan sonra ramin yuzde 95 ini kullanmaya basladi uygulama yuku degil iken!!
        Ne yapabilirim tekrardan lolipop surumune donmesi icin
        TelefonTelefon: LG Magna

    • AliHan

      Yaw allah askına su lolipop kdz dosyasını atın telefon cok kotu oldu

  • Sinan

    Merhabalar. Lg magna kullanıyorum. Yaklaşık 3 4 gün öce güncellemeyi direk cihaz üzerinden gerçekleştirdim. Şunu öncelikle söylemeliyim ki güncelleme dosyasını telefona sunucudan çekmesi normal bir büyük boyuttaki dosyayı indirmekten daha üzün sürüyor. Bu konuda endişe etmeyin. Eğer cihaz üzerinden güncelleme yapacaksanız indirmeaini bekleyin. Gelelim güncellemeden sonra olan değişikliklere. Öncelikle görünüp olarak fazla bir değişiklik yok. Fakat cihazda gözle görülür hissedilir derecede fark var stabilleşme anlamında. Telefon açılma süresi olsun, program geçişlerindeki hızlanma olsun, multitasking bölümündeki uygulama sabitleme olsun yani kısa kesersem güncelleme hakikaten bu cihaza yaradı pil anlamındada fazla değil ama biraz fark sezebilirsiniz.
    Cihaz olarak fiyatına göre performansı fena değil ha kötü değil fakat fazla iyi de değil. Normal bir kullanıcı iseniz kamerası sizi doğal ışık ortamında üzmez. Karanlık ortamlarda ise farklı alternatif programlar kullanarak resmi parlak hale getirebilirsiniz. Ekran kalitesi iyi derecede. Telefonu defalarca kez düşürmeme rağmen bir problem olmadı kasa açısından. Fakat 3g sorunu var cihazda. Bağlı görünmesine rağmen kopmalar oluşuyor. Bu cihazda tek sorun bu. Fakat kimisinde ortaya çıkıyor bu sorun. Size tavsiyem alacaksanız eğer bu peoblem çıkar ise ürün değişim hakkınız olan bir yerden almanız. Bunun dışında ise hoparlör olarak ses kalitesi bu fiyattaki bir cihaza göre tatmin edici. Daha fazla bahsetmeye gerek yok galiba. Bu yazımda güncelleme ile ilgili bilgilere ve cihazın kendisi hakkında bilgilere değindim. Lg cihazların artısı çoktur. Fakat eksileri denk gelirse telefonu ertesi gün atabilirsiniz…
    Sağlıcakla kalın… ?

  • Çağatay

    arkadaşlar lg magnanın dünya genelinde birsürü değişik ismi var.hatta ülkemiz ve yunanistan hariç bütün ülkelerde 4 gyi destekliyor bu telefon. şuan yunanistanda direkt güncelleme yapılırken bazı amerikan(meksika brezilya arjantin) ve avrupa ülkelerinde flashtool veya başka değişik yöntemlerle güncelleme yapılıyor. ben şimdi LG ile iletişime geçtim canlı sohbet yoluyla adam bana şuan için öyle bişey yok lg magnanın en güncel sürümü 5.0.1 dedi. ülkemize geleceğini sanmam gelse bile 1 2 ayı bulur belki daha fazla :/

    • LG MAGNA

      ben suan yuklemeye basladım. yani geldi hakikaten kardeşim bi bak istersen hatta suan %90 yuklendi toplam 799 mb yani biraz uzun sürüyor 🙁

    • Ahmet Dizdar

      H500TR kodlu cihaz Türkiye’de satılan LG Magna modelidir ve 6.0 güncellemesi geldi.Güncelleme merkezinden kontrol edebilirsiniz.

  • Çağatay

    https://www.youtube.com/watch?v=3j69iJwM8a4 kerimcan kardeşim bu videoya bakarmısın. lg magna 6.0 ı flashtool ile yüklemeyi anlatıyo ve paylaştığı rom linkinde farklı ülkeler var tükiyede var. rom 1.1 gb yardımcı olurmusun

    • Video’da anlatılan işlemleri yapabilirsin. Sadece yükleyecegin rom telefon modelin ile uyumlu olmalı. Video 502 versiyon romu yükleniyor. Telefon versiyon numarana göre stock rom yüklemende bir sakınca yok.

  • Meric

    Lg g3 güncelleştirmesi ne zaman gelcek

    • Ahmet Dizdar

      LG G3 için henüz OTA (Over The Air) üzerinden gelmedi.Geldiği zaman sitemizde paylaşılacaktır.Şu an için sadece PC yardımıyla LG PC Suite veya LG Mobile Support Tool programı ile güncellenmektedir.Sitemizde bulunan güncelleme makalemizi okuyarak güncelleme yapabilirsiniz

  • YARDIM

    Güncellemeleri kontrol et diyorum mevcut os sürümünün en güncel halini kullanıyorsunuz diyor :/