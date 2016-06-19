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Geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresinde tanıtımı yapılan LG’nin giriş seviyesi akıllı telefonu LG Magna H500TR için Android 6 Marshmallow güncellemesi Türkiye’de dağıtılmaya başladı. Ülkemiz de 17 Haziran tarihinde dağıtılmaya başlayan gücelleme ilk olarak Yunanistan’da yaymlandı.

LG Magna, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 410 işlemcisinden alırken 1 GB RAM’i ve 8 GB dahili depolama alanını bünyesinde barındırıyor. Dağıtımına ilk olarak Yunanistan’da başlanılan güncellemenin, 17 Haziran tarihinden itibaren ülkemizde bulunan cihazlarda da yayımlanmaya başladı.

LG Magna H500TR Android 6 ile Gelen Yenilikler

Geliştirilmiş uygulama izinleri

Doze Mode ile artan pil ömrü verimliliği

Güvenlik iyileştirmeleri

Performans artışı

Android sistemde yaşanan hataların giderilmesi

Yeni Android arayüzü

LG UX4 Kullanıcı Arayüzü

Yeni LG Healt uygulama ara yüzü ve yenilikleri

Kullanıcıların güncellemeyi yükleyebilmek için OTA ile cihazlarına gelmesini beklemeleri gerekmiyor. LG Brigde uygulaması ile bilgisayar üzerinden güncellemeri kontrol edebilirsiniz. LG Bridge’de güncelleme görünmüyorsa LG Flash Tool pc uygulamasını kullanın.

Zira, henüz güncellemeyi doğrudan yüklemek için gerekli olan firmware dosyası yayınlanmış değil. LG Magna için yayınlanan bu güncellemeyi telefonunuzun Ayarlar bölümünde yer alan Yazılım Güncelleme sekmesinden kontrol edebilirsiniz.