LG marka akıllı telefonlarınızın driverlarını (sürücülerini) LG Mobile Support Tool üzerinden kolaylıkla yükleyebilirsiniz. LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme işlemine bu yazımızda detaylı bir şekilde değineceğiz. LG USB Driverları telefonunuzu bilgisayarınızda etkin bir şekilde kullanabilmenize, güncelleme yapabilmenize ve ayrıca telefonunuza Flash Tool İle Stock Rom Yükleyebilmenize olanak sağlar.

Bu işlem oldukça basittir. Aşağıdaki adımları uygulayarak Driverlarınızı bilgisayarınıza kolaylıkla yükleyebilirsiniz.

LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme

Bilgisayarınızdan LG Mobile Support Tool ‘u açın

‘u açın USB Sürücüsünü Kurun butonuna basın.

butonuna basın. Karşınıza çıkan ekrandan telefon modelinizi seçip Sonraki butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Bir sonraki pencerede telefonunuz bilgisayarınıza bağlıysa bağlantısını kesmenizi isteyecek. Telefonunuzun bilgisayar bağlantısını kesip Doğrula butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. USB Sürücüleri indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlanınca indirilen sürücüler otomatik olarak yüklenmez sürücülerinizi manuel olarak yüklemeniz için karşınıza 2 ya da 3 kez yükleme ekranı çıkacak. Eğer karşınıza yükleme ekranı çıkmazsa bilgisayarınızdan C dizininde telefon modelinizin isminde bir klasör göreceksiniz. O klasörün içerisindeki tüm dosyaları bilgisayarınıza yüklemelisiniz.

Hatalar ve Çözümleri

to try upgrade again follow the steps below

disconnect the phone from pc and remove the battery from the phone

ınsert the battery back and reconnect the phone to pc

turn on the phone

press the rety button below to start the upgrade

disconnect the phone from pc and remove the battery from the phone ınsert the battery back and reconnect the phone to pc turn on the phone press the rety button below to start the upgrade “The phone is disconnected from PC.Connect the USB cable and wait a moment. Press the Retry button to resume the setting analysis process.”

Bu hataların çözümü için burada ki dosyayı indiriniz.