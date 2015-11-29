LG marka akıllı telefonlarınızın driverlarını (sürücülerini) LG Mobile Support Tool üzerinden kolaylıkla yükleyebilirsiniz. LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme işlemine bu yazımızda detaylı bir şekilde değineceğiz. LG USB Driverları telefonunuzu bilgisayarınızda etkin bir şekilde kullanabilmenize, güncelleme yapabilmenize ve ayrıca telefonunuza Flash Tool İle Stock Rom Yükleyebilmenize olanak sağlar.

Bu işlem oldukça basittir. Aşağıdaki adımları uygulayarak Driverlarınızı bilgisayarınıza kolaylıkla yükleyebilirsiniz.

 

  LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme

  • Bilgisayarınızdan LG Mobile Support Tool‘u açın
  • USB Sürücüsünü Kurun butonuna basın.                                                   
  • Karşınıza çıkan ekrandan telefon modelinizi seçip Sonraki butonuna tıklayın.
  • Bir sonraki pencerede telefonunuz bilgisayarınıza bağlıysa bağlantısını kesmenizi isteyecek. Telefonunuzun bilgisayar bağlantısını kesip Doğrula butonuna tıklayın.                      3
  • USB Sürücüleri indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlanınca indirilen sürücüler otomatik olarak yüklenmez sürücülerinizi manuel olarak yüklemeniz için karşınıza 2 ya da 3 kez yükleme ekranı çıkacak. Eğer karşınıza yükleme ekranı çıkmazsa bilgisayarınızdan C dizininde telefon modelinizin isminde bir klasör göreceksiniz. O klasörün içerisindeki tüm dosyaları bilgisayarınıza yüklemelisiniz.

  Hatalar ve Çözümleri

  • to try upgrade again follow the steps below
    disconnect the phone from pc and remove the battery from the phone
    ınsert the battery back and reconnect the phone to pc
    turn on the phone
    press the rety button below to start the upgrade
  • “The phone is disconnected from PC.Connect the USB cable and wait a moment. Press the Retry button to resume the setting analysis process.”

Bu hataların çözümü için burada ki dosyayı indiriniz.

  • Onur Altıntop

    mfc100.dll hatası verıyor yüklemiyor hocam yardımcı olur musunuz ?

    • cengizhan

      kardes aynı hatayı bendede verdi çözüm bulabildinmi ?

  • Azad GLR

    Link kırık ?

  • Halil

    Merhabalar. Lg g3 telefonuma lg mobile support ile android 6 ya yukseltirsem garanti den düşer mı?

  • yunus

    Merhaba yukseltme icin dosyayi indirdikten sonraki asamada yukseltmeye basliyor ama kisa sure sonra usb baglantisi kesilmis olabilir diye hata veriyor ve daha ilerlemiyor ne yapmaliyim

  • zhn

    seri numarası nerde yazar

  • Merhaba benim telefonun modeli Lg-H818p onun yerine H815 in driverlarını indirsem sorun olurmu ?

    • Ahmet Dizdar

      LG Mobile Support Tool görmeyebilir. Bu yüzden XDA sitesinde araştırma yapın.

  • emirhan

    to try upgrade again follow the steps below
    disconnect the phone from pc and remove the battery from the phone
    ınsert the battery back and reconnect the phone to pc
    turn on the phone
    press the rety button below to start the upgrade yükseltme ye baslıcakken bu hatayı alıyorum yazılanları yapıyorum yıne aynı hatayı verıyor sorun nedır d855 modeli ve orjınal d855tr ımeıl yuklu lutfen yardımcı olurmusunuz

  • Pingback: LG G2 Root ve Recovery Yüklemek()

  • turgay

    malesef,com.android.phone işlemi durudurdu hatası veriyor

  • Büşra

    Benim telefonun modeli LG-D855 fakat lg mobile sport tooldan usb sürücüsüne tıkladığımda modellerde sadece LG-D855TR var. TR olması bir fark yaratır mı?

    • Ahmet Dizdar

      Yükleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz.

  • erol

    Pendikten Lg g3 6.0 güncellemeye yardımcı olabilecek var mı? Vallahi usandım yükle, kaldır, hata. hem tanışalım hem şu sorunu çözelim. Teşekkürler

  • ercan

    hocam yüklemede bu sorun alıyorum
    “The phone is disconnected from PC.

    Connect the USB cable and wait a moment. Press the Retry button to resume the setting analysis process.”
    nedir bu sorun çözemedim 25 den sonra geliyor acil bir yardım

  • ercan

    merhaba usb takıyorum donwload modda ama mobile support toolda hala bağlantı bekleniyor diyor görmüyor (usb orjinal kendi usb si değil başka orjinal usb olması m gerek ?

    • Öncelikle orjinal USb kullanmaya özen gösterin. Download modda LG Mobile Support Tool cihazı göremez. USB Driverları Mobile Support Tool yardımıyla indirip kurduktan sonra cihazı normal şekilde bağlayın.

      • ercan

        zaten yükledim driverları ama orjinal usb ile bağlantı kurmadım görmedi

  • kerim

    contact the system adsiminator hata çıkıyor yardım edermisniz

    • Merhaba Kerim Bey, LG Mobile Support Tool’u kullanmak için antivirüs ve güvenlik duvarını kapatarak deneyin. Böyle bir hatanın çıkmaması gerekiyor

      • Cihan

        Ben de aynı sorunla karşılaştım. Antivirüs ve güvenlik duvarını kapatmak işe yaramadı.Telefonum işlevsiz durumda, yardım lütfen.(lg k520)

      • Cihan

        Tam hata şöyle: https://s31.postimg.org/90woe6c3f/lgfte.jpg

        Ben de aynı sorunla karşılaştım. Antivirüs ve güvenlik duvarını kapatmak işe yaramadı.Telefonum işlevsiz durumda, yardım lütfen.(lg k520)

      • Merhaba Cihan Bey, bu sorun cihazın LG Mobile Support Tool programının görmemesinden kaynaklanır. USB driverlarını kontrol edin ve CSE Flash seçeneği flashlamayı yapın

  • fırat

    bu dedıklerınızı harfıyen yaptım ama malesef olmuyor.. bu buyuk bır sorun. gerı donemıyorsun.. sıtenızdekı hepsını yaptım.ama olmadı.

  • Ferhat

    Ben bu dediklerinizi yapmama rağmen hala aynı problem devam ediyor. hatta ‘cdc serial’ diye birşeyin de yüklenmediği görünüyor. bu problemi nasıl çözebilirim?