LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG bu sene LG G5 modeli ile birlikte piyasaya sunduğu arayüz ile kullanıcıların beğenisini kazandı. Tabiki UX 5.0 arayüzü LG’nin her cihazına güncelleme ile sunulmadı.

Bu arayüzün kendi cihazlarına gelmemesinden yakınan kullanıcılarımız için küçük de olsa bir çözüm ile karşınızdayız. Bu sıfırdan bir arayüz kurulumu değildir. Sadece tema olarak kullanabileceğiniz bir özelliktir.

Aşağıdaki linkten LG UX 5.0 Theme apk’sını indirip cihazınıza kurunuz ve varsayılan olarak ayarlayarak UX 5.O’ın keyfini çıkarınız.

LG UX 5.0 Theme APK

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21 YORUMLAR

  6. Bende lgh815 model lg g4 var. Lg g5 ux 5.0 ara yüzünün telefonuma güncelleme ile gelip gelmeyeceği konusunda bir bilginiz var mı? Bir de telefonum Türkiye Lg g4 değil sitenizde telefonumun 10 haziranda yayınlanan bir güncellemesi olduğu belirtilmiş ancal lg bridge’den kontrol ediyorum telefonumun güncel olduğu belirtiliyor. Bu konuda bir bilginiz var mı?

  7. Bu linkten inen LG G5 UX 5.O ARAYÜZÜ.rar dosyasının içinde sadece bir adet .exe dosyası var, PC’de bir sürü virüs uyarısı alıyorum, telefondan tıklarsam da play store açılıyor, bir de alakasız sayfa.

  8. LG G4 Android 5.1 denedim yüklendi. Ana Ekrandayken Seçenekler tuşuna basın “Tema”ya tıklayın orada G5 UX 5.0 göreceksiniz seçip uygula deyin işte bu kadar

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