LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG bu sene LG G5 modeli ile birlikte piyasaya sunduğu arayüz ile kullanıcıların beğenisini kazandı. Tabiki UX 5.0 arayüzü LG’nin her cihazına güncelleme ile sunulmadı.

Bu arayüzün kendi cihazlarına gelmemesinden yakınan kullanıcılarımız için küçük de olsa bir çözüm ile karşınızdayız. Bu sıfırdan bir arayüz kurulumu değildir. Sadece tema olarak kullanabileceğiniz bir özelliktir.

Aşağıdaki linkten LG UX 5.0 Theme apk’sını indirip cihazınıza kurunuz ve varsayılan olarak ayarlayarak UX 5.O’ın keyfini çıkarınız.

LG UX 5.0 Theme APK