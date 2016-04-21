LG Destek sitesi üzerinden sizi sunduğumuz hizmetler yeterli gelmeyebilir. Böyle durumlarda LGDestek.NET olarak tavsiye ettiğimiz LG Türkiye Teknik Servis ile görüşmeniz gerekmektedir.

Kullandığımız akıllı telefonlar’da sorunlar yaşayabiliyoruz. LG Türkiye Garantili telefonlarımızı hangi teknik servise vereceğiz? Bize en yakın LG Teknik servisi nerede? LG Müşteri hizmetleri telefon numarasına nasıl ulaşabilirim? Böyle soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

Garanti kapsamında ki cihazlarımızı en yakın LG Teknik servisine göndermemiz gerekiyor. Aşağıda sizlere Teknik servislerin iletişim bilgileri vereceğiz. Ama bilmemiz gereken bazı hususlar var, bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz.

Aldığınız cihaz LG Türkiye garantisi altında mı? Yoksa ithalat yolu ile gelen perakentecilerin sattıkları bir telefona mı sahipsiniz? LG ürününüzün kutusunda ki garanti belgesine bakıp bunu anlayabiliriz. Yada 444 6 543 LG müşteri hizmetlerini arayıp cihazınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Cihazların garanti süresi 24 aydır, yani 2 yıl süre ile cihazınız garanti kapsamında tamir olur.

LG Müşteri Hizmetleri, Telefon Numaraları ve Adresleri

444 6 543

LG Ailesi: cagrimerkezi@lgailesi.com 0536 790 6042

Hafta içi sabah 09:00 ve 18:00 arası hizmet vermektedir, diğer durumlarda lütfen mail atınız.

LG Merkez ServisHalil Rıfat paşa mah Perpa tic merkezi A blok kat2 no:9-0006 Okmeydanı/İstanbulTel: 0212 210 87 97

ŞENGÜLLER Telekomunikasyon Adres: Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbulTel: 0216 587 33 33

YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET Şenol Sayit YASLILG Yetkili Servis Merkezi Gazi Bulvarı No:69 Çankaya – İZMİR Tel: +90 (232) 446 42 48 & 446 42 49

FIRAT ELEKTRONIK OSMAN FIRATLG Yetkili Servis MerkeziNecatibey cad 21/1 sıhhıye ANKARA Tel: +90 (312)2316543 Eposta: osman@lgdsc02.com

OSMAN FIRATLG Yetkili Servis MerkeziNecatibey cad 21/1 sıhhıye ANKARA Tel: +90 (312)2316543 Eposta: osman@lgdsc02.com VİNTEK ELEKTRONİK BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 Mecidiyeköy/İstanbul Tel:212 272 6543

BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 Mecidiyeköy/İstanbul Tel:212 272 6543 MTV Elektronik Çakamak Mah İkbal cd akasya sok. no105/A Ümraniye-İstanbul Tel: 0216 365 54 20

Samsun Elektronik Bahçeli Evler mah Yuzyıl Bulv no273 Samsun Tel: 0362 231 03 13

Vizyon Elektronik Mareşal Fe3vzi çakmak cad no9/6 Rize Tel: 0464 225 00 01

TV Hastanesi Kurt ismail paşa 7.sok gençkalan apt.altı no9 Yenişehir Diyarbakır Tel: 0412 224 39 79

Data teknik Beyazevler Mah.Beyazevler Caddesi No: 19 /D Yeterler 1 Apt. Zemin Kat 01120 Cukurova-Adana Tel: 0322 234 65 43

Yıldırım Elektronik Kısla mah 35.sok No24 Uysal iş merkezi Antalya Tel: 0242 244 02 42

Ateş Elektronik 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3 Edirne Tel: 0284 235 34 43-0284 235 34 44 -18

PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD ANKARA CAD. ULUBATLIHASAN BULVARI NO;66/10 OSMANGAZİ/Bursa Tel: 0224 272 72 03 -0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73-0224 221 82 48

HAKAN ELEKTRONİK ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:26/E Eskişehir Tel: 0 222 220 17 70—0 222 234 82 22