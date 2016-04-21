LG Destek sitesi üzerinden sizi sunduğumuz hizmetler yeterli gelmeyebilir. Böyle durumlarda LGDestek.NET olarak tavsiye ettiğimiz LG Türkiye Teknik Servis ile görüşmeniz gerekmektedir.
# LG Türkiye Teknik Servis
Kullandığımız akıllı telefonlar’da sorunlar yaşayabiliyoruz. LG Türkiye Garantili telefonlarımızı hangi teknik servise vereceğiz? Bize en yakın LG Teknik servisi nerede? LG Müşteri hizmetleri telefon numarasına nasıl ulaşabilirim? Böyle soruların cevaplarını sizler için hazırladık.
Garanti kapsamında ki cihazlarımızı en yakın LG Teknik servisine göndermemiz gerekiyor. Aşağıda sizlere Teknik servislerin iletişim bilgileri vereceğiz. Ama bilmemiz gereken bazı hususlar var, bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz.
Aldığınız cihaz LG Türkiye garantisi altında mı? Yoksa ithalat yolu ile gelen perakentecilerin sattıkları bir telefona mı sahipsiniz? LG ürününüzün kutusunda ki garanti belgesine bakıp bunu anlayabiliriz. Yada 444 6 543 LG müşteri hizmetlerini arayıp cihazınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Cihazların garanti süresi 24 aydır, yani 2 yıl süre ile cihazınız garanti kapsamında tamir olur.
LG Müşteri Hizmetleri, Telefon Numaraları ve Adresleri
444 6 543
- LG Ailesi: cagrimerkezi@lgailesi.com 0536 790 6042
Hafta içi sabah 09:00 ve 18:00 arası hizmet vermektedir, diğer durumlarda lütfen mail atınız.
- LG Merkez ServisHalil Rıfat paşa mah Perpa tic merkezi A blok kat2 no:9-0006 Okmeydanı/İstanbulTel: 0212 210 87 97
- ŞENGÜLLER Telekomunikasyon Adres: Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbulTel: 0216 587 33 33
- YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET Şenol Sayit YASLILG Yetkili Servis Merkezi Gazi Bulvarı No:69 Çankaya – İZMİR Tel: +90 (232) 446 42 48 & 446 42 49
- FIRAT ELEKTRONIK OSMAN FIRATLG Yetkili Servis MerkeziNecatibey cad 21/1 sıhhıye ANKARA Tel: +90 (312)2316543 Eposta: osman@lgdsc02.com
- VİNTEK ELEKTRONİK BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 Mecidiyeköy/İstanbul Tel:212 272 6543
- MTV Elektronik Çakamak Mah İkbal cd akasya sok. no105/A Ümraniye-İstanbul Tel: 0216 365 54 20
- Samsun Elektronik Bahçeli Evler mah Yuzyıl Bulv no273 Samsun Tel: 0362 231 03 13
- Vizyon Elektronik Mareşal Fe3vzi çakmak cad no9/6 Rize Tel: 0464 225 00 01
- TV Hastanesi Kurt ismail paşa 7.sok gençkalan apt.altı no9 Yenişehir Diyarbakır Tel: 0412 224 39 79
- Data teknik Beyazevler Mah.Beyazevler Caddesi No: 19 /D Yeterler 1 Apt. Zemin Kat 01120 Cukurova-Adana Tel: 0322 234 65 43
- Yıldırım Elektronik Kısla mah 35.sok No24 Uysal iş merkezi Antalya Tel: 0242 244 02 42
- Ateş Elektronik 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3 Edirne Tel: 0284 235 34 43-0284 235 34 44 -18
- PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD ANKARA CAD. ULUBATLIHASAN BULVARI NO;66/10 OSMANGAZİ/Bursa Tel: 0224 272 72 03 -0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73-0224 221 82 48
- HAKAN ELEKTRONİK ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:26/E Eskişehir Tel: 0 222 220 17 70—0 222 234 82 22
- ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO;17/A Gazi Antep Tel: 0342 215 1578-0342 215 7579-0342 215 1222
3.312 tl ye sattığınız cihazda aşırı derece ghost screen ve aşırı ısınma oldugu halde neden servisiniz bir arıza tespit edilememiştir diyor,kamera cekiminde ve cihazın kullanımda aşırı derece de rahatsız edici gözle görünür ghost screen var.
Ben telefonumu iki kez senguller teknik servise gonderdim telefonu alali iki hafta olmadi lg g5. Usb guc besleyici ayarlarini degistirin uyarisini devamli veriyor sadece versiyon atip yolluyorlar ilgilenme veya cihaz degistirme kalici bir cozum bulma olayi yok malesef
29.11.2016 TARİHİNDE ALDIĞIM BAYİ ARACILIĞI İLE TEKNİK SERVİSE YOLLADIĞIM TELEFONUM BUGÜN HALA GELMEDİ. BUGÜNÜN TARİHİ 16.01.2017 YENİ BİR YILA GİRDİK EVET AMA HALA TELEFONUM GELMEDİ. WİFİYE BAĞLANMIYOR, ÇOK FAZLA ISINIYOR, SÜREKLİ AÇILIP KAPANIYOR, KAPANIYOR LG LOGOSUNDA TAKILI KALIYOR AÇILMIYOR, ŞARJI HEMEN BİTİYOR SORUNLARI BUNLARDI TEKRAR GELDİĞİNDE BİR HAFTA İÇERİSİNDE SORUNLAR TEKRAR OLDU VE TERKAR YOLLADIM. MARKANIZIN VE ADINIZIN ARKASINDA DURUN MÜŞTERİLERİNİZİ MAĞDUR EDİYORSUNUZ.
2 sene önce g3 aldım çok ısınıyordu sonralarda kapanmaya başladı servise verdim ekim ayında garantisi bitti şimdi de telim şarjdayken bir baktım yeşil bir ekran her şeyi denedim telefon düzelmedi kaldı öyle çok sinirliyim şuan müşteri hizmetlerine belli bir saatten sonra ulaşmak ne mümkün evde aynı model telefondan bir tane daha var onda da ekran sorun yaşıyoruz bitmiyor sorunlar ya
Nefret ettim LG den bir daha asla almam kimseye de önermiyorum.
Benim g4 512 serisi anakart yandi senguller teknik serviste acaba akibiyeti ne olur yenisinimi yollarlar yoksa anakartinimi takarlarlar bilen varmi o aervise telefonu dusen varmi
Ana kart yanmış değisim olcak yazıyor 33 gündür hala degsmedi bu kadar mı zor insanları mağdur ediyolar
02.09.2016 da servise ulaşan lg g3 telefonun 20 gün parça bekledi gelmicegini adım gibi biliyorlar illa insanı zor durumda bırakacaklar neyse onu geçtik deyisim dendi iyi eee ne zaman arasak deyisim onayından bekliyor.35 gündür telefon yok adam 4 günde çinden kople motor siparişi ediyorum geliyor bizim 200 grlik telefon dan haber bile yok lg nerden bulaşık yazık yav 1500 2000 tl para ver şu rezilliğe bak bir tane lg yetkilisi ne zaman onay gelir ne zaman telefon gelir bilmiyorsa siz bilemezsiniz bizim kahvedeki Ahmet abi mi bilecek.servisi arıyorum deyisim onayından lg merkezi arıyorum buradan urun değişime yapacak biseyimiz yok urun deyisimi arıyorum ne zaman onaylanır belli değil şalgamı geliyorsunuz yoksa bireysel kullanıcı olunca kalemi anlıyorsunuz bir daha lg mi
Seve seve beklemiyorlardı yani.
Lg g3 02.09.2016 da servise ulaştı bu gün tam 32 gün oldu.20 gün serviste olece bekledi .istedikleri parça gelmicegini adım gibi biliyordum prosudurya 20 gün bekleyeceğiz kullanıcı madu etmekten başka birşey değil Sun 34 gün oldu hala telefon yok değişim bekleniyor bir daha lg mi asla isim olmaz sağlam firma diye 1500.2000 t! Veriyorsun 2 ay cihaz bekliyorsun cihazın sorunlu olduğunu biliyorsunuz direk değişim yapanın kullanıcıda madur olmasa ya lg g3 ana kart yanması lg g4 zaten başlı başına ayıplı cihaz.
Benim de lg g4 telefonumun ana kartı yandı. 1 aydır bekliyorum.15 gün önce değişimi onaylandı ama hala ses yok. müşteri hizmetlerine de ulaşamıyorum.
Aynı sorun bende de var lg g3 ana kart arızalı değişim dendi 34 gün oldu hala değişimde deniyor yazık lg almakmi bir daha asla.
Aynı sorun benimde var lg g3 ana kart arızası 35 gün oldu değişimde diyorlar ne zaman gelecek ne servis ne lg merkez ne urun deyisim bilmiyorsa nerden bulaşık bu lg ye.
https//lgdestek.net/servis adresinden servis bilgilerinizi iletir misiniz.
LG G2 TELEFONUMU BUGÜN TEKNİK SERVİSTEN ALDIM EKRANINDA SARARMA VARDI.EKRANI DEĞİŞEN TEKNİK SERVİSLERİ ADANADA BEŞ PARA ETMEZ ARKA KAPAĞI TELEFONUN KAPATAMAMIŞ KENDİ YAPTIĞI BECERİKSİZLİĞİ MÜŞTERİNİN ÜSTÜNE ATMAYA ÇALIŞIYOR. BENDE MARKANIN BÜYÜK BİR MARKA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM (!) SÜREÇTE MUHATAP BİLE BULAMADIM TEKNİK SERVİSİN LAKAYİT TUTUMU İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN DEMESİ BİLE LG NİN NE KADAR BASİT OLGUNU GÖRMEME YETTİ.
bnce lg güzel marka ama türkiye distribütör bu işi yapamıyor lg ilk başda bu distribütör değiştirmesi lazım düşünsene 444 6 543 numaralı hatta 1 saat 10 dk ulaşamıyorum ..
14.06.2014 tarihinde kalitesine ve markasına çok güvenerek aldığım LG televizyonun ekranında iki noktada piksel arızası meydana geldi ve bu iki noktada parlak beyaz bir ışık beliriyor. Konu ile ilgili LG destek kısmını aradım ve garanti süresinin henüz yeni dolmuş olmasına rağmen sadece 2 yılda böyle bir arıza ile karşılaştığımı ve sorunumu bildirdim ancak garanti süresinin dolduğunu ve birşey yapılamayacağını bildirdiler. Çok güvenerek aldığım hatta bana önerilen diğer markaları elimin tersi ile iterek LG ye güveniyorum bu markayı tercih edeceğim diyerek aldığım üründe böyle bir problem yaşamam çok canımı sıktı. Bu bir imalat hatasıdır bence ve LG gibi güvenilir bir firmanın bunun telafisini yapması gerekir. Biz tüketiciler gözünde LG markasının değerinin düşmemesi açısından sorunuma çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
Lütfen gerekli yardımın yapılasını talep etmekteyim
Musteri hizmetlerini aramama ve 5 dk beklememe ragmen sonuc alamadim ve gorusme sansim bulunmuyor ve lg tv min ayarini yapipi seyretmek mumkun degil bir daha almada cooook dusunmeye sevketti beni
Lg G4 telefonum donup bir kac kez kapanip sogumadan acilmayinca servise goturdum ve 14 temmuz tarihinde vermeme ragmen hala degisim icin onaylanmayip bekletiliyorum. Cihazdan kaynakli olan sorun gorulmus ve yeni cihaz istenmistir. Magduriyetin bir an once giderilmesini rica ediyorum.(cihaz garanti kapsamindadir)
Benimde lg g4 cihazim
garantiye gonderdim 12.07.2016 da garantiye verdim ana karti yanmis degisim talebi yapildi 15 gundur onayda 1 bucuk aydir bekliyorum ben aramasam arayan yok zaten telefonlarda zor dusuyo sabahtan itibaren ariyom mesgul