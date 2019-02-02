LG Oled TV özellikerini sade ve şık tasarımını sizler için inceledik. Eğer evinizde sinema tadında TV izlemek istiyorsanız size iyi bir önerimiz var.
OLED65W8PLA Başlıca Özellikleri
- Wallpaper TV Tasarımı
- Kusursuz Siyah, Çarpıcı Kontrast
- α9 Akıllı İşlemci
- AI ThinQ Yapay Zeka Deneyimi
- Cinema HDR
- Dolby Atmos Sinematik Ses
- Ekran Boyutu (inç/cm) 65/164 cm
- Çözünürlük 3840 x 2160
- Dahili uydu alıcısı mevcut
- LG smart TV mevcut
- Ekran Tipi Oled
- 4.2 Hoparlör Sistemi
- Enerji Tasarrufu Modu mevcut
- Sihirli Kumandası var
- A sınıfı enerji
LG SIGNATURE OLED TV W, Minimalist tasarımı ile beraber Akıllı işlemci ve LG Al TV, izleme keyfini arttırıyor. Kontrast seviyesi sayesinde sinematik deneyim katıyor. A9 Akıllı İşlemci, A9 (Alpha9) Akıllı İşlemci, LG OLED TV için optimize edilmiş. A9 Akıllı İşlemci ile muhteşem detayları, canlı renk ve daha fazla derinlik ile birlikte her resimde berraklık sunuluyor.
Technicolor’ın Gelişmiş HDR’ının yanı sıra HDR10 Pro ve HLG Pro mevcut. Dolby Atmos her nesnenin hareketini gerçekçi bir şekilde yakalıyor ve 360º surround ses performansı sunuyor. Dolby Vision ile bir araya geldiğinde, gerçek bir sinema deneyimi yaşatıyor.
Galeri Modu ile dünyanın harikalarını evinize getirme imkanı sağlıyor. TripAdvisor tarafından her mevsim güncellenen fotoğraflar, müzik eşliğinde size sunuluyor. Mevsimsel güzelliği dile getirmeniz yeterli. LG SIGNATURE OLED TV W, duvarınıza mükemmel uyum sağlar, böylece bulunduğunuz ortamdan en iyi sonucu alabilirsiniz. İç mekan tasarımınızla uyumludur ve yaşam tarzınızı yükseltin.