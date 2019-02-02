LG Oled TV özellikerini sade ve şık tasarımını sizler için inceledik. Eğer evinizde sinema tadında TV izlemek istiyorsanız size iyi bir önerimiz var.

OLED65W8PLA Başlıca Özellikleri

Wallpaper TV Tasarımı

Kusursuz Siyah, Çarpıcı Kontrast

α9 Akıllı İşlemci

AI ThinQ Yapay Zeka Deneyimi

Cinema HDR

Dolby Atmos Sinematik Ses

Ekran Boyutu (inç/cm) 65/164 cm

Çözünürlük 3840 x 2160

Dahili uydu alıcısı mevcut

LG smart TV mevcut

Ekran Tipi Oled

4.2 Hoparlör Sistemi

Enerji Tasarrufu Modu mevcut

Sihirli Kumandası var

A sınıfı enerji

LG SIGNATURE OLED TV W, Minimalist tasarımı ile beraber Akıllı işlemci ve LG Al TV, izleme keyfini arttırıyor. Kontrast seviyesi sayesinde sinematik deneyim katıyor. A9 Akıllı İşlemci, A9 (Alpha9) Akıllı İşlemci, LG OLED TV için optimize edilmiş. A9 Akıllı İşlemci ile muhteşem detayları, canlı renk ve daha fazla derinlik ile birlikte her resimde berraklık sunuluyor.

Technicolor’ın Gelişmiş HDR’ının yanı sıra HDR10 Pro ve HLG Pro mevcut. Dolby Atmos her nesnenin hareketini gerçekçi bir şekilde yakalıyor ve 360º surround ses performansı sunuyor. Dolby Vision ile bir araya geldiğinde, gerçek bir sinema deneyimi yaşatıyor.

Galeri Modu ile dünyanın harikalarını evinize getirme imkanı sağlıyor. TripAdvisor tarafından her mevsim güncellenen fotoğraflar, müzik eşliğinde size sunuluyor. Mevsimsel güzelliği dile getirmeniz yeterli. LG SIGNATURE OLED TV W, duvarınıza mükemmel uyum sağlar, böylece bulunduğunuz ortamdan en iyi sonucu alabilirsiniz. İç mekan tasarımınızla uyumludur ve yaşam tarzınızı yükseltin.