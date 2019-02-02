Güney Koreli teknoloji devi olan LG, yeni bir girişimde bulunarak bir patent daha alıyor. Aldığı patentle firma, teknoloji dünyasına farklı bir yerden daha giriş yapacak. Patentin detaylarına bakıldığında firmanın bir oyun bilgisayarı üzerinde çalıştığı görülüyor. LG oyun bilgisayarı çok yakında aramızda olabilir.

LG Oyun Bilgisayarı Piyasasına Giriyor

LG firması, uzun süredir teknolojinin içinde olan bir firmadır. En çok akıllı telefonlarıyla ünlenen firmada tablet, televizyon, beyaz eşya, monitör, elektrikli ev aletleri vb. birçok alanda üretimi bulunmaktadır. Özellikle akıllı telefon ve televizyon üretiminde çok iddialı olan firmanın monitör üretimi de bilgisayar kullanıcılarının dikkatini çok çekmektedir. Sunduğu çözünürlük ile kullanıcılarını büyüleyen LG, bu bilgisayar klasmanında kendini üst seviyeye taşımak istiyor.

LG ile ilgili yapılan sızıntı haberde ortaya çıkan patent görsellerine bakıldığında Güney Koreli ekibin bir oyun bilgisayarı üzerinde çalıştığı görülüyor. Firma, oyun bilgisayarı üretimine başlayarak bu alanda da kendini göstermek istiyor. Üretmiş olduğu monitörler ile kendini kanıtlayan firmanın oyun bilgisayarı üretimiyle bunu daha da geliştirmek istediği anlaşılıyor.

Firmanın bu yeni patentiyle ilgili yaptığı çalışmanın CES 2019 etkinliğinde gösterileceği ihtimali veriliyordu ancak bu gelişme olmadı. İlerleyen dönemlerde karşımıza çıkması beklenen oyun bilgisayarının yanında LG oyuncu monitörü de sunularak tam bir bilgisayar sistemi sunulabileceği belirtiliyor.

LG tarafında ilk kez üretilecek bu oyun bilgisayarının görsellerinde yer alan tasarımın gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Teknik özellikler tarafında ne sunacağı belli olmayan sistemin yanında bir monitörün verilmesi halinde bir oyuncu monitörü olacağı ve 4K çözünürlük sunacağına kesin gözüyle bakılıyor.