LG Oyun Monitörü Serisini Tanıttı

Yeni LG oyun monitörü serisi, IFA 2019 etkinliğinde düzenlenen lansmanla birlikte tanıtıldı. İki yeni monitörünü tanıtan Güney Koreli firmanın tanıttığı canavarları, oyunseverler için oldukça sevilecek. Sundukları özelliklerle büyüleyici bir oyun deneyimi sunacak monitörler, kısa sürede piyasaya sunulacak.

LG Oyun Monitörü Serisi IFA 2019 Etkinliğindeb Yerini Aldı

Teknik detaylarına baktığımızda LG oyun monitörü serisi, sundukları 1MS UltraGear IPS ekran teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yenileme hızı olarak 240 Hz desteği olan monitörlerin sundukları diğer özellikler de oyunseverler için bir o kadar önemli hal alıyor. Firmanın ekran üreticisi olması, monitörlerinde sunduğu eşsiz özelliklerle birleşerek ortaya güçlü modelleri çıkardı.

Firmanın ilk modeline göz atarsak LG 27GN750 oyuncu monitörü, 1MS UltraGear IPS ekran ile geliyor. Bu ekran, Nano IPS teknolojisiyle DCI-P3 renk alanının yaklaşık %98’ini kapsayarak gerçeğe en yakın renkleri sunmayı başarıyor. Akıllı telefonlarda olduğu gibi HDR10 desteği de bulunan monitörün NVIDIA tarafından aldığı sertifikayla G-Sync özelliği de bulunuyor.

Diğer model LG 38GL950G için özelliklerde aynı gecikme süresi bulunurken ekran yenileme hızı 140 Hz olarak yer alıyor. Firmanın iddia etmiş olduğu overclock özelliği ile 175 Hz desteğe kadar çıkabilen monitörde VESA DisplayHDR ™ 400 özellik desteği bulunarak grafiklerde üstünlük sağlıyor. Tamamen oyun ve grafik odaklı olan monitör, 27 inçlik ekranıyla deneyimi en üst çıtaya taşıyor.

Son model olan LG 27GL850 oyuncu monitöründe de aynı özellikleri sergileyen firma, 3 yeni monitörünü son etkinlikte tüm dünyaya tanıttı. Kısa sürede piyasada satışa sunacak firmanın yeni monitörleri hakkında fiyat bilgisi şu an için bilinmiyor.