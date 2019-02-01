LG’nin yeni monitörü de oyuncuları ve profesyonelleri hedefliyor. Oyuncu monitörü pazarının karlı ve sürekli yükseliş içerisinde olduğu için üreticilerin de oldukça önem verdiği bir alan haline geliyor. LG biraz daha uygun fiyatlı olarak hazırladığı yeni oyuncu monitörünü büyük bir ilgiyle duyurdu.
Özelliklerine ve neler sunduğuna beraber göz atalım.
LG 32UL750-W özellikleri
- 32 “4K (3840 x 2160) Ekran
- VESA Ekran HDR 600
- DCI-P3% 95
- PD’li USB Tip-C (~ 60W)
- Radeon FreeSync Teknolojisi
- Ekran Kontrolü / Ekran Bölmesi
Canlı Renk İfadesi
Renk kalibre edilmiş monitör, film endüstrisi tarafından kullanılan mevcut standart olan DCI-P3 renk alanının % 95’ini kapsıyor ve olağanüstü geniş bir renk yelpazesini garanti ediyor.
Berrak, Pürüzsüz Oyun
Radeon FreeSync , grafik kartının kare hızı ile monitörün yenileme hızı arasında oluşan yırtılmayı ve kekemeliği azaltıyor. Zorlu oyunlarda daha yumuşak hareket ve daha az duraksama sağlıyor. Farklı oyunların görüntüsünü optimize edebilirsiniz. Oyunculara ekstra olarak, biçim, parlaklık ve boy oranı gibi kişisel tercihleri de ayarlayabilirler.
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
Dynamic Action Sync ile giriş gecikmesini en aza indiriyorsunuz. Böylece her bir anı gerçek zamanlı olarak yakalayabilirsiniz.
LG’nin Siyah Sabitleyici karanlık sahnelerin parlak olmasına yardımcı oluyor, böylece rekabeti bulmak daha kolay.
Geliştirilmiş Bağlantı
Yeni nesil bir kolaylık sunan USB Type-C bağlantı noktaları, aynı anda tek bir kablo üzerinden 4K video görüntüleme, veri aktarımı ve dizüstü bilgisayar / mobil cihaz şarjı sağlıyor. USB Type-C ile kablo karmaşasını azaltarak verimliliği arttırabilirsiniz.
Ekran Kontrolü, hızlı ve kolay erişim için çok sayıda önemli monitör ayarını kullanışlı bir pencereye yerleştiriyor. Ses seviyesi, parlaklık, resim modu ön ayarları. Bölünmüş ekran 2.0 ve daha fazlası artık ekranın üzerindeki sert düğmeler yerine farenin bir kaç tıklamasıyla ayarlanıyor.