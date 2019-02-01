LG’nin yeni monitörü de oyuncuları ve profesyonelleri hedefliyor. Oyuncu monitörü pazarının karlı ve sürekli yükseliş içerisinde olduğu için üreticilerin de oldukça önem verdiği bir alan haline geliyor. LG biraz daha uygun fiyatlı olarak hazırladığı yeni oyuncu monitörünü büyük bir ilgiyle duyurdu.

Özelliklerine ve neler sunduğuna beraber göz atalım.

4K UHD çözünürlük, Full HD çözünürlüğünün dört katı ile nefes kesici netlik ve kesin detay sunuyor. Ekranın en aydınlık ve en karanlık alanları arasında daha koyu bir kontrast sağlayan daha yüksek dinamik aralıkla ve gerçekçi bir görüntü keşfetmeyi sağlıyor. Bu HDR 600 monitör, inkar edilemez muhteşem vurgular için 600 nit’in etkileyici tepe parlaklığı sağlayabilmek adına derecelendirildi.

Bu LG premium monitörün ince çerçevesi ve zarif tasarımı ArcLine stand ile vurgulandı. Tabanın pürüzsüz eğrisi, zarif bir dokunuşla güvenilir performans sağlıyor.

Canlı Renk İfadesi Renk kalibre edilmiş monitör, film endüstrisi tarafından kullanılan mevcut standart olan DCI-P3 renk alanının % 95’ini kapsıyor ve olağanüstü geniş bir renk yelpazesini garanti ediyor. LG V30+ H930DS Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtılıyor