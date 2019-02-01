LG’nin yeni monitörü de oyuncuları ve profesyonelleri hedefliyor. Oyuncu monitörü pazarının karlı ve sürekli yükseliş içerisinde olduğu için üreticilerin de oldukça önem verdiği bir alan haline geliyor. LG biraz daha uygun fiyatlı olarak hazırladığı yeni oyuncu monitörünü büyük bir ilgiyle duyurdu.

Özelliklerine ve neler sunduğuna beraber göz atalım.

LG 32UL750-W özellikleri

  • 32 “4K (3840 x 2160) Ekran
  • VESA Ekran HDR 600
  • DCI-P3% 95
  • PD’li USB Tip-C (~ 60W)
  • Radeon FreeSync Teknolojisi
  • Ekran Kontrolü / Ekran Bölmesi
4K UHD çözünürlük, Full HD çözünürlüğünün dört katı ile nefes kesici netlik ve kesin detay sunuyor. Ekranın en aydınlık ve en karanlık alanları arasında daha koyu bir kontrast sağlayan daha yüksek dinamik aralıkla ve gerçekçi bir görüntü keşfetmeyi sağlıyor. Bu HDR 600 monitör, inkar edilemez muhteşem vurgular için 600 nit’in etkileyici tepe parlaklığı sağlayabilmek adına derecelendirildi.
Bu LG premium monitörün ince çerçevesi ve zarif tasarımı ArcLine stand ile vurgulandı. Tabanın pürüzsüz eğrisi, zarif bir dokunuşla güvenilir performans sağlıyor.

Canlı Renk İfadesi

Renk kalibre edilmiş monitör, film endüstrisi tarafından kullanılan mevcut standart olan DCI-P3 renk alanının % 95’ini kapsıyor ve olağanüstü geniş bir renk yelpazesini garanti ediyor.

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Berrak, Pürüzsüz Oyun

Radeon FreeSync , grafik kartının kare hızı ile monitörün yenileme hızı arasında oluşan yırtılmayı ve kekemeliği azaltıyor. Zorlu oyunlarda daha yumuşak hareket ve daha az duraksama sağlıyor. Farklı oyunların görüntüsünü optimize edebilirsiniz. Oyunculara ekstra olarak, biçim, parlaklık ve boy oranı gibi kişisel tercihleri de ayarlayabilirler.

Dinamik Eylem Senkronizasyonu

Dynamic Action Sync ile giriş gecikmesini en aza indiriyorsunuz. Böylece her bir anı gerçek zamanlı olarak yakalayabilirsiniz.

Siyah Sabitleyici

LG’nin Siyah Sabitleyici karanlık sahnelerin parlak olmasına yardımcı oluyor, böylece rekabeti bulmak daha kolay.

Geliştirilmiş Bağlantı

Yeni nesil bir kolaylık sunan USB Type-C  bağlantı noktaları, aynı anda tek bir kablo üzerinden 4K video görüntüleme, veri aktarımı ve dizüstü bilgisayar / mobil cihaz şarjı sağlıyor. USB Type-C ile kablo karmaşasını azaltarak verimliliği arttırabilirsiniz.

Ekran Kontrolü, hızlı ve kolay erişim için çok sayıda önemli monitör ayarını kullanışlı bir pencereye yerleştiriyor. Ses seviyesi, parlaklık, resim modu ön ayarları. Bölünmüş ekran 2.0 ve daha fazlası artık ekranın üzerindeki sert düğmeler yerine farenin bir kaç tıklamasıyla ayarlanıyor.

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