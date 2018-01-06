LG Pay/Wallet Uygulaması Play Store’da Göründü

LG Pay ödeme uygulaması Play Store’da görüntülendi. Uygulama henüz varolmayan G7 üzerinde çalıştığı görülüyor. Geçtiğimiz yıl LG mobil ödeme sistemine gireceğini açıkça belirtmişti ve haziran ayında LG Pay servisini kullanıma sunmuştu. O dönem LG Pay deniyordu ama bugün Play Store’da LG bir uygulama yayımladı ve kafalarda soru işareti oluşturdu. Play Store’da yayımlanan yeni uygulama LG Wallet ödeme uygulaması. Uygulama belkide yanlışlık ile yayımlanmış bile olabilir.

Bu uygulama Play Store’da LG Wallet olarak adlandırılırken uygulama simgesinde LG Pay olarak görülüyor. Muhtemelen iki isim de LG tarafından değiştirilebilir şekilde kullanılmaktadır. Her iki durumda da, uygulama aslında çalışmıyor.

İlginçtir ki, uygulama, Pixel XL, Nextbit Robin, Nexus 6 ve bazı OnePlus cihazları dahil olmak üzere bir dizi LG telefonu olmayan bazı telefonlar ile uyumlu olacak şekilde ayarlanmıştır.

LG’nin bir sonraki telefonunun G7 olarak adlandırmayacağı söylentileri olsa da, uygulama listesinde “Bu uygulamayı yalnızca G7 ile kurabilirsiniz” ibaresi yer alıyor. Bir sonraki LG amiral gemisinin adını değiştirme kararının henüz tamamlanmamış olması veya bu metnin olası herhangi bir plan değişikliğinden önce gelmiş olabilir.

LG Pay 1 - 6

Uygulamanın, aslında yalnızca yayınlanmamış G7‘de çalışması mümkündür. Ancak, kırık bağlantıları ve uygulama tanımındaki açık dil bilgisi hatalarını ve ayrıca uygulama ekran görüntüleri ve listelemesinde bulunan iki farklı ismin karıştırılmasıyla birlikte, uygulamanın serbest bırakılma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir.

Uygulama henüz bizim ülkemizde yayımlanmadı ama apk olarak indirip inceleyebilirsiniz. Buradan apk olarak indirebilirsiniz.