Hala güncellemeniz gelmedi mi? Bu durumu düzeltebiliriz…

Öncelikle bilgisayarınızda “Pc Suite” programının yüklü olması lazım. LG PC Suite uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

LG USB Driverlarını buradan yükleyebilirsiniz.

LG PC Suite, multimedya içeriklerin ve diğer uygulamaların LG cihazlar ile (cep telefonları ve tabletler) kullanımı için tasarlanmış akıllı bir uygulamadır.

 

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Bu anlatımda G3 modeli üzerinden anlatım yapılmaktadır ama bunu diğer modelleri içinde kullanabilirsiniz.

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Güncelleme kontrolü yaptığınızda güncelleme varsa böyle bir alan çıkıyor evet diyerek güncelliyorsunuz. Eğer hala güncelleme gözükmüyorsa cihazınızın kayıtlı olduğu ülkeye güncelleme gelmemesinden kaynaklıdır.

NOT : GÜNCELLEMEDEN ÖNCE DOSYALARINIZIN YEDEĞİNİ ALMAYI UNUTMAYIN.

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  • Ahmet Baki

    Merhaba,
    Telefonum lg g3 lg pc suite’den telefonu yazılım güncellemesi için aramaya basıyorum ‘güncelleme sunucusuna bağlanamıyor’ hatası hatası veriyor. Yardım edebilir misiniz ?

  • Emrehan

    Lg g3 d855 telefonuna marshmallow sürümünü yüklemek istiyorum..Fakat garantisi iptal olur mu??Bir de bu güncellemeyi nasıl yapabiliri??
    TEŞEKKÜRLER..

  • Yunus Emre

    Pc suite yi indirdim kurdum telefonu bağladım güncelle dedim telefonunuzun durumunu kontrol edip tekrar deneyin diyor ne yapıcam yardım edin ?????

  • LG PC SUİTE programını bilgisayara indirdim çalıştırdım fakat usb cihazı bağlanmıyo hata veriyo ne yapma m gerekiyo yardımcı olurmusunuz

  • serhat

    hocam s.a., bendeki program versiyonu V20n-tur-xx pc suite açıyorum dediğiniz işlemleri yapıyorum ancak güncelleme gerçekleşmiyor. “yükseltmeye devam edilemiyor. telefon durumunu kontrol edin ve tekrar deneyin” diyor. bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

    • Ahmet Dizdar

      Aleyküm selam. Telefonunuzu bir diğer yükseltme programı olan LG Mobile Support Tool ile yükseltmeyi deneyin. Denemeden önce driverları kontrol edin.

  • Hocam telefonum lg g3 stylus ama henuz bir guncelleme gozukmuyor telefonda yardimci olursaniz sevinirim…

  • lg pc suit ile güncelleme yapmaya çalışıyorum yükseltme çalıştırılamıyor telefon durumunu kontrol edin ve tekrar deneyn diyor telefonun lg d850 at&t root şadım diger yollarla bir türlü yükseltemedim pc suittende bu hatayı alıyorum yardım ederseniz

  • ahmet

    merhaba ben lg g2 telefonumu pc suite programı ile 5.0.2 ye yükseltme yaptım ancak şu an 6.0 a geçiş için yine pc suite programından güncellemeleri kontrol et dediğimde son sürümü kullanıyorsunuz diyor. son sürüme geçemek için ne yapabilirim

    • Ahmet Dizdar

      LG G2 için 6.0 veya 6.0.1 güncellemesi gelmedi

    • Serhat Karakaya

      bende g2 var yukseltecegım fakat veriler siliniyormu

  • aykut

    Merhaba. Lg g3 model telefonumun android sürümü 5.0 gözüküyo , fakat güncelleme merkezinden kontrol ettirdiğim zaman son sürüme sahipsiniz yazıyor .
    İnternette 6.0 geldi yazıyo benim bu güncellemeyi neden yapamıyorum ve yaşmanın başka bi yolu varmı ?

    Teşekkürler…

    • Ahmet Dizdar

      Merhaba,

      Yorumu yazmış olduğunuz makale yardımıyla güncellemeyi yapabilirsiniz. Güncelleme bilgisayardan LG PC Suite aracılığıyla yüklenebiliyor.

      • aykut

        Birde güncellemeyi yaptığım zaman telefondaki verilerim silinirmi

      • Ahmet Dizdar

        silinmez ama her ihtimale karşı yedek alınız.

  • XXX

    LG PC Suite de sürüm yükseltme kontrolü yapıyorum. “En son yazılım sürümüne yükseltme mevcut Mevcut Sürüm:D85530B Son Sürüm:D85530D” yazıyor. Evet diyorum. “Yükseltme ortamı analiz ediliyor” diyor. Ardından “Yükseltme devam edilemiyor. USB kabloyu bataryayı çıkartın yeniden başlatın. Telefonu bağlayın ve yükseltmeyi başlatmak için tekrar deneye tıklayın” diyor. Yeniden denedim ama aynı uyarıyı veriyor. Ne yapmam gerek…

    • www

      EVET AYNI SORUN BENDE DE VAR VE HALA OLMYOR LÜTFE CEVAPLANDIRIN

  • berat

    Pc suıte telefonuma baglanamıyor pc görüyor ama pc suıte görmüyor telefonumu

    • Ahmet Dizdar

      LG PC Suite ile telefon arasında Wi-Fi teknolojisiyle bağlanma özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği deneyerek bağlanın. Ekstra bilgi olarak telefonunuzu MTP olarak bağlamayı unutmayın.

  • nisa

    merhaba ben lg g3 model telefonumu lg pc suite üzerinden andoid 6.0 güncellemesi yapmak istiyorum. ama merak ettiğim bir husus var, pc suite üzerinden güncelleme yaptıktan sonra telefonumdaki veriler silinecek mi?

    • Ahmet Dizdar

      Merhaba,

      LG PC Suite ile yapılan güncellemelerde veriler silinmez ancak siz her ihtimale karşı yedek almayı unutmayınız.

  • Anıl

    Ama daha önce android 4ten 5e yükseltmiştim aldığım zaman. Program versiyonu V20T-aus-xx yazıyor android sürümü de 5.0

  • Anıl

    Merhaba benim telefonun D855 ancak ne pc suite üzerinden ne de telefon üzerinden yapılan yazılım güncellemede yeni bir güncelleme görünmüyor. Android 5te kalmış vaziyette.

    • Cihazın IMEI numarası herhangi bir ülkeye kayıtlı değilse ve klon IMEI ise hiçbir güncellemeyi alamaz

  • ilkay

    15:35
    selamın aleykum kerım bey bnde lg g3 d855 var sıtenızden dedıgınz seylerı yukledım bılgısayara lg pc suıt telefonu bulmuo surucu tekrar yukleyın dıo yukluorum olmuo sızden rıca etsem yardımcı olurmusunz

  • ilkay

    merhaba yardımcı olurmusunuz bn lg pc suıte yukledım ordan lg g3ume 6.0 yukluycektm surum yukseltmeye tıklıorum yukseltme calıstırılamıyor telefon durumunu kontrol edın veya tekrar deneyın dıyor.

  • ilkay

    merhaba yardımcı olurmusunuz bn lg pc suıte yukledım ordan lg g3ume 6.0 yukluycektm surum yukseltmeye tıklıorum yukseltme calıstırılamıyor telefon durumunu kontrol edın veya tekrar deneyın dıyor

    • LG PC Suite ile deneme yapmadan önce USB Driverları güncelleyin

      • utku

        kardeşim bende bellek yeri 0 gözüküyo bunun cözümü nedir bi bilgin varmı

      • slmcnklc

        Usb driverları derken onu nasıl yapıcaz bendede telefonun durumunu kontrol edin ve tekrar deneyın yazıyo

  • ahmet

    Benim pc suite guncelleme yaparken guncellemeleri inditlriyor fakat telefon guncel olmuyor mesela marsmellow guncellemesi var ama telefon olmuyor

  • Mehmet

    Merhaba pc suotten gunceleleme yapyorum ama surekli idniriilirken baglanti kesildi diye hata veriyor

    • Yazı güncellendi, gerekli programları indirip kontrol ediniz.

    • caner

      mehmet kardeş baglantı kesilirse ne olur?

  • Pingback: LG G3 Android 6.0 Türkiye Güncellemesi Başladı. | WEBFORES()

  • sedat

    Merhaba Aynı olay benimde başıma geldi.
    LG Mobile Support Tool indir. Telefonu Ses Kapat + Açma kapat tuşuyla Download durumuna getir.
    USB’ye bağlayayıp indirdiğin Tool programıyla açılıyor….

  • mstfzgnc

    PC suite de güncelleme yaptıktan sonra telefon açılıyor ama lg logosu gelip duruyor ne yapmam gerekiyor bilen var mı arkadaşlar.

    • Hard reset ekrani geliyorsa bi deneyin

      • kerim bey merhabalar ben furkan aksu LG- G3 D858HK kullanıcısıyım bilgisayara LG PC SUİTE programını indirdim programı çalıştırdım ama gel gelelim usb bağlantı hatası veriyo usb bağlanmıyo ne yapmam gerekiyo yardımcı olabilir misiniz

    • sedat

      Merhaba Aynı olay benimde başıma geldi.
      LG Mobile Support Tool indir. Telefonu Ses Kapat + Açma kapat tuşuyla Download durumuna getir.
      USB’ye bağlayayıp indirdiğin Tool programıyla açılıyor….

  • sedat

    Dün güncelleme gelmiş ama ilk önce telefonumu fabrika ayarlarına çevirdim. Sonra 5.1 güncelleyeyim dedim güncelleme olduğunu söylüyor ama 6.0 mı yoksa 5.1 mi anlamadım. Neyse yaptım. Telefon LG logosunu geçiyor sonra reset atıyor sürekli böyle dönüyor. Düzelttim telefonum 5.0 du akşam tekrar deneyeceğim bakalım, ne olacak….

  • süleyman

    benim sorum şu arkadaşlar LG G2 için güncellemeler gözüküyor yükleme işlemi başlıyor telefon kapanıp açılıyor ve update işlemi başlıyor fakat %49 da takılıp kalıyor PC Suite de yükseltmeye devam edilemiyor diye hata veriyor. sebebini bilen yada yardımcı olabilecek varmı teşekkürler.

    • sedat

      Benim de böyle başıma geldi Bilgisayarda USB portunun yerini değiştirdim. O zaman ilerledi…Birde öyle deneyin

  • kadir

    bende niye olmuyor bu
    güncellemenin olmaması kontrol edilemiyor diyor bilgisi olan var mı acaba ?

  • cem

    sürüm yükselme kontrolüne basıyorum zaten son sürüm kullanıyorsunuz diyor

  • Melike Soysal

    bu ne kadar sürüyor acaba? yaklaşık 1 saattir %10 da kaldı. İşlem sırasına göre yaptım. Telefonumda kapandı yazılım güncelleniyor diyor. Çok uzun sürmesi normal mi?

  • Burak

    Sıfırlanır

  • Misafir

    Yedeklemeden sonra güncelleme yap diyorum ama telefon yedeklenmiyor hata veriyor yedeklemeden devam edersem telefon sıfırlanırmı