Hala güncellemeniz gelmedi mi? Bu durumu düzeltebiliriz…

Öncelikle bilgisayarınızda “Pc Suite” programının yüklü olması lazım. LG PC Suite uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

LG USB Driverlarını buradan yükleyebilirsiniz.

LG PC Suite, multimedya içeriklerin ve diğer uygulamaların LG cihazlar ile (cep telefonları ve tabletler) kullanımı için tasarlanmış akıllı bir uygulamadır.



Bu anlatımda G3 modeli üzerinden anlatım yapılmaktadır ama bunu diğer modelleri içinde kullanabilirsiniz.



Güncelleme kontrolü yaptığınızda güncelleme varsa böyle bir alan çıkıyor evet diyerek güncelliyorsunuz. Eğer hala güncelleme gözükmüyorsa cihazınızın kayıtlı olduğu ülkeye güncelleme gelmemesinden kaynaklıdır.

NOT : GÜNCELLEMEDEN ÖNCE DOSYALARINIZIN YEDEĞİNİ ALMAYI UNUTMAYIN.