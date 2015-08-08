LG Pc suite güncelleme klavuzu ile akıllı telefonunuzu güncelleyin. LG güncellemeleri telefon üzerinden gönderiyor ama bazı durumlarda yazılım güncellemeleri telefondan gelmiyor. OTA üzerinden yani telefonun güncelleme merkezinden yeni yazılım gelmediği zaman LG Pc Suite ile güncelleme yapmamız gerekir. LG PC Suite programının desteklediği modeller şu şekildedir. LG G2, LG G2 Mini, LG G3, LG G3 Beat, LG G3 Stylus modelleri için LG PC Suite ile güncelleme yapabilirsiniz.

LG PC Suite Güncelleme Programları

Öncelikle bilgisayarınızda “ Pc Suite ” programının yüklü olması lazım. LG PC Suite uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

” programının yüklü olması lazım. LG PC Suite uygulamasını buradan indirebilirsiniz. LG USB Driverlarını buradan yükleyebilirsiniz.

LG PC Suite, multimedya içeriklerin ve diğer uygulamaların LG cihazlar ile (cep telefonları ve tabletler) kullanımı için tasarlanmış akıllı bir uygulamadır.



Bu anlatımda LG G3 modeli üzerinden anlatım yapılmaktadır ama bunu diğer modelleri içinde kullanabilirsiniz.

Güncelleme kontrolü yaptığınızda güncelleme varsa böyle bir alan çıkıyor evet diyerek güncellemeye başlıyorsunuz. Eğer hala güncelleme gözükmüyorsa cihazınızın kayıtlı olduğu ülkeye güncelleme gelmemesinden kaynaklıdır.

NOT : GÜNCELLEMEDEN ÖNCE DOSYALARINIZIN YEDEĞİNİ ALMAYI UNUTMAYIN.