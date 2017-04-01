LG PH1 yeni nesil LED Işıklı Bluetooth hoparlör incelemesi ile karşınızdayız. Yaklaşık bir bardak boyutunda olan Bluetooth hoparlörü istediğiniz her yere rahatlıkla götürebilirsiniz. Bluetooth özelliği sayesinde cep telefonu, bilgisayar ve TV gibi cihazlar ile rahatlıkla bağlayabilirsiniz.

Bir adet dahili mikrofonu sayesinde, gelen çağrıları kabul edebilirsiniz. Biz bir kaç telefon görüşme yaptık ve oldukça iyi sonuçlar verdi. Telefonun bluetooth bağlantısı sayesinde telefon görüşmeleriniz kesintiye uğramadan yapabiliyorsunuz. Gelen çağrıların sesi hoparlör üzerinden rahatlıkla duyulabiliyor. Gelen çağrı esnasında telefona hiç müdahale etmeden hoparlör üzerinde bulunan çağrı cevaplama butonu ile görüşmeyi aktif edebiliyorsunuz. Aynı zamanda görüşmeyi bu buton sayesinde kapatabiliyorsunuz.

LG PH1 Bluetooth Speaker Kutu İçeriği

Bluetooth hoparlörün kutu içerinde 1 Adet USB 2.0 bağlantı kablosu, 1 Adet PH1 Bluetooth Speaker ve garanti belgeleri ile kullanım kılavuzu çıkıyor. Şarj adaptörü kutu içerisinde çıkmıyor, telefonun şarj adaptörü ile şarj etmeniz gerekiyor.

LG PH1 Bluetooth Speaker Özellikleri

Küçük boyutuna rağmen oldukça çok özelliği bulunan hoparlörün üzerinde bulunan tuş takımları ve göstergeleri ile kullanımı oldukça kolaylaştırıyor. Üzerinde bulunan bir adet mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı sağladığınızda sizi uyaran ve bağlantının gerçekleştiğini bildiren, sabit yanan bir adet ışık göstergesi bulunuyor. Gelen çağrılara cevap vermeniz için PH1 Hoparlörün üzerinde çağrı butonu da bulunuyor. Telefon veya Bilgisayar ile eşleştirme yaptık’dan sonra müzik dinlerken çalan müziği değiştirebilir veya durdurabilirsiniz. Kapatma ve açma butonunun yanı sıra hopalörde ses kısma ile ses açma tuşları da yer alıyor. LED ışık özelliği sayesinde Yeşil, Kırmızı ve Beyaz ışık bulunuyor. %80’i cam’dan oluşan cihazın led ışıkları ile müziğe eşlik ettiğini de söyleye biliriz.

LED ışık butonuna bir kaç saniye basılı tutarak farklı ışık gösterilerini kullanabilirsiniz. Müzik ile aynı ritmi yakalan ve eşlik eden bir ışık gösterisi de bulunuyor.

Ev, araba gibi kapalı ortamlarda ses gücü sizi rahatlıkla tatmin edecektir. Tam şarj ile led ışıkları aktif edip ve son ses müzik dinlediğinizde 3 saat şarjı gitmektedir. Şarj %0 olduğunda tam şarja yaklaşık 3-3.5 Saat gibi bir sürede ulaşabiliyor. Şarj süresini uzatmak için led ışıkları kapatabilir veya daha kısık bir ses’de müzik dinleyerek bu süreyi 4 saate kadar çıkarabilirsiniz.

Bluetooth özelliği olmayan cihazlar için bir AUX girişi de mevcut. AUX kablosu ile cihazınızı rahatlıkla LG PH1 Bluetooh Hoparlöre bağlayabilirsiniz. Ses çıkışının üst kısmında olması, müziği 360 derece gibi bir alana yaymasını sağlıyor.