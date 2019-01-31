LG’nin beyaz renkli ve sade tasarımlı Led projektörü PH30JG; hafifliği, taşınabilirliği ve uzun lamba ömrü sayesinde sunumlarınızda size büyük avantaj sağlama konusunda epey iddalı. Bu son teknoloji LG PH30JG Led Projektör’ün özelliklerine ve tasarımına bir göz atalım.

LG PH30JG özellikleri

HD (1280×720) Çözünürlük

100 inch’e Kadar Ekran Boyutu

Dahili Batarya (4 saate kadar kullanım)

Kablosuz Ekran Paylaşımı

Kompakt ve Hafif

Bu kompakt LG projektörü istediğiniz zaman istediğiniz yere götürme imkanı sağlıyor. 720p yüksek çözünürlükte büyük ve net bir görüntü sağlıyor. Görüntüler 100 inç’e kadar görüntülendiğinde bile net metinlerle zengin ve doğal görünen detayları korunuyor ve rahatsız edici titreşimler oluşmadığını garantiliyor. Dahili pili sayesinde, güç kabloları veya hantal adaptörlerle uğraşmanıza gerek olmuyor. Tek şarjla yaklaşık dört saatlik kullanım sağlıyor. Bu kompakt LG projektörü istediğiniz zaman istediğiniz yere götürebilirsiniz.

PH30JG, projeksiyon için içeriğe erişen bir akıllı telefona veya bir tablete bağlantı sağlayan kablosuz yansıtma işlevine sahip. Ayrıca, USB sürücülerdeki filmler, resimler, müzikler ve hatta Office belgelerini dahi görüntülüyor.

LED Lamba Ömrü

Bu LG projektördeki güçlü ışık kaynağı zengin ve doğal renkler sergiler ve tahmini 30.000 saate kadar dayanıyor. Yani, her gün, günde sekiz saat kullanılırsa, lambanın yaklaşık 10 yıl boyunca değiştirilmesi gerekmiyor.

Bluetooth

Projektörden gelen sesi doğrudan kablosuz olarak bir Bluetooth uyumlu ses sistemine örneğin taşınabilir hoparlörler, kulaklıklar veya belirli sound barlara aktarabilirsiniz.

USB Type-C Bağlantısı

Kompakt USB Type-C bağlantı noktası, uyumlu bir dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefondan ekran yansıtmanın yanı sıra, aynı anda tek kablo üzerinden cihazın şarj edilmesini sağlar ve kablo karmaşasını azaltıyor.

Gündelik ve iş amaçlı olarak kullanımı ve beklentileri fazlasıyla karşılayan LG PH30JG, oldukça hafif ve sadece 490 gramlık bir ağırlığa sahip. Ürünün Türkiye satış fiyatı ortalama 3000 tl dolaylarında.