LG Photo Awards 2018 Yarışması Başladı!

LG Electronics tarafından üçüncüsü düzenlenen LG Photo Awards yarışmasına start verildi. Geniş kapsamlı bir etkinlik olan bu yarışma, belli kategoriler altında gerçekleşecek. Türkiye‘nin 81 ilinde geçerli olan yarışmayla ilgili kurallar da oldukça katı şekilde belirlenmiş gibi gözüküyor.

LG Photo Awards Yarışması

Türkiye pazarında yer alan LG Electronics katkılarıyla üçüncüsü düzenlenen LG Photo Awards yarışması başladı. Belirli kategoriler altında yapılacak olan bu yarışmada mükemmel hediyeler veriliyor. Akıllı telefon ile çekilen birbirinden muazzam fotoğrafların yarışacağı bu platformda kurallar da oldukça iyi açıklanıyor.

Kategori olarak Doğa, Portre, Lifestyle, Mimari, Çocuklar ve Diğer olmak üzere 6 kategoride yapılan yarışmada hediyeler oldukça dikkat çekiyor. Yarışmada yapılacak olan juri oylamasıyla değerlendirilerek alttaki hediyeler kazananlara verilecek.

Yarışmanın Birincisi > LG V30+ ve Sprocket Printer

Yarışmanın İkincisi > LG G6 ve Sprocket Printer

Yarışmanın Üçüncüsü > LG Q6 ve Sprocket Printer

Oldukça şık olan akıllı telefonların yanında Sprocket Printer da hediye veren LG Electronics, bu bonkörlüğünü kategori birincileri için de konuşturacak. 6 kategori üzerinde yapılan yarışmada her kategori birincisine LG Bluetooth Kulaklık hediye edilecek. Yapılan yarışma, LG Electronics kontrolü altında olup internet üzerinden fotoğraf yükleyerek yapılmaktadır. Fotoğrafın yükleneceği yer ise www.lgphotoawards.com sitesi olarak belirtildi. Yarışma, 24 Ocak 2018 Çarşamba günü başlayıp 31 Mayıs 2018 Perşembe günü son bulacak. Yarışmada hediyeleri kazanan talihliler ise 8 Haziran 2018 Cuma günü verilen internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Katılım Koşulları

Katılım yapan kişinin 18 yaşını doldurması gerekmektedir.

gerekmektedir. Yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar katılabilir.

vatandaşı olanlar katılabilir. Hediyeyi kazanan talihli, hediyenin değişimini talep edemez veya hediyenin nakit karşılığını isteyemez.

veya hediyenin nakit karşılığını Kazanan kişi, hediyeyi istemezse veya hesabı sahte çıkarsa hediye, yedek talihliye verilecek.

veya hesabı hediye, yedek talihliye verilecek. Her kullanıcı en fazla 10 fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.

ile yarışmaya katılabilir. Fotoğraflarda sadece kontrast, kesme ve ışıklandırma gibi basit işlemler yapılabilir.

ve gibi basit işlemler yapılabilir. Yarışmaya/uygulamaya katılan herkes yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.

anlayarak peşinen sayılır. Katılımcıların üretmiş olduğu içeriklerden LG ve Markakod sorumlu tutulamayacak. Sorumlu kişi, içeriği üreten kişi olacak.

ve sorumlu tutulamayacak. Sorumlu kişi, içeriği olacak. Uygulamada bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanılan kişilerin tespit edilmesi durumunda, bu kişilerin uygulama kayıtları hiçbir uyarıda bulunulmaksızın sistemden silinecek ve yarışmaya ulaşımları engellenecektir.

niyetle kullanılan kişilerin tespit edilmesi durumunda, bu kişilerin uygulama kayıtları bulunulmaksızın sistemden silinecek ve yarışmaya ulaşımları Fotoğraf çekimlerinin LG Akıllı Telefon modelleriyle yapılma zorunluluğu vardır.

Yarışmayla İlgili İlham Verecek Örnek Çekimler