Geçtiğimiz yıl LG tarafından düzenlenen LG Photo Awards Fotoğraf yarışması sonuçları bugün açıklandı. Yarışma kurallarına göre geçtiğimiz yıl 2 Aralıkta açıklanması gereken sonuçlar, 2 ay gibi uzun bir süre sonunda bugün açıklandı.
LG Marka akıllı telefonlar ile çekilen fotoğrafların yarıştığı yarışmada 8 kategoride toplam 10 Fotoğraf yarışmayı kazandı. Çoğunlukla LG G4 modeli ile çekilen fotoğrafların yarışmayı kazandığını görüyoruz. LG G2 modeli ile çekilen bir fotoğrafında yarışmada dereceye girdiği görünüyor. LG Photo Awards Fotoğraf yarışmasını kazanan kullanıcılara LG G5 akıllı telefonu hediye edildi.