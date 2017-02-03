Geçtiğimiz yıl LG tarafından düzenlenen LG Photo Awards Fotoğraf yarışması sonuçları bugün açıklandı. Yarışma kurallarına göre geçtiğimiz yıl 2 Aralıkta açıklanması gereken sonuçlar, 2 ay gibi uzun bir süre sonunda bugün açıklandı.

LG Marka akıllı telefonlar ile çekilen fotoğrafların yarıştığı yarışmada 8 kategoride toplam 10 Fotoğraf yarışmayı kazandı. Çoğunlukla LG G4 modeli ile çekilen fotoğrafların yarışmayı kazandığını görüyoruz. LG G2 modeli ile çekilen bir fotoğrafında yarışmada dereceye girdiği görünüyor. LG Photo Awards Fotoğraf yarışmasını kazanan kullanıcılara LG G5 akıllı telefonu hediye edildi.

LG Photo Award Fotoğraf Yarışması Sonuçları

Genel Kategori

DOĞA KATEGORİSİ

GEZİ KATEGORİSİ

İNSAN KATEGORİSİ

ÇOCUK KATEGORİSİ

LIFESTYLE KATEGORİSİ

YEMEK KATEGORİSİ