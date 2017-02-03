Geçtiğimiz yıl LG tarafından düzenlenen LG Photo Awards Fotoğraf yarışması sonuçları bugün açıklandı. Yarışma kurallarına göre geçtiğimiz yıl 2 Aralıkta açıklanması gereken sonuçlar, 2 ay gibi uzun bir süre sonunda bugün açıklandı.

LG Marka akıllı telefonlar ile çekilen fotoğrafların yarıştığı yarışmada 8 kategoride toplam 10 Fotoğraf yarışmayı kazandı. Çoğunlukla LG G4 modeli ile çekilen fotoğrafların yarışmayı kazandığını görüyoruz. LG G2 modeli ile çekilen bir fotoğrafında yarışmada dereceye girdiği görünüyor. LG Photo Awards Fotoğraf yarışmasını kazanan kullanıcılara LG G5 akıllı telefonu hediye edildi.

  LG Photo Award Fotoğraf Yarışması Sonuçları

 Genel Kategori 

1. Nazım Torun “Deniz İnsanları” – LG G5
2. Murat Yılmaz “Boş Sandalye” – LG G4
3. Yasin Yüksel “Gelecek Topraklar” – LG G2

 DOĞA KATEGORİSİ 

Erhan Albayrak “Heba Yaylası” – LG G4

 GEZİ KATEGORİSİ 

Hilal Deniz “Kapadokya” – LG G4

 İNSAN KATEGORİSİ 

Umut Can Kerme “Yaşamdan Enstantane” – LG G3

 ÇOCUK KATEGORİSİ 

İsmail Okur “Dudak” – LG G4

 LIFESTYLE KATEGORİSİ 

Abdülhamit Akar “Uzun Pozlama” – LG G4

 YEMEK KATEGORİSİ 

Arda Kalkan “Kuşburnu” – LG G5

 DİĞER KATEGORİSİ 

Ahmet Çetintaş “Geometri” – LG G4
  • Haldun Demirel

    Gayet güzel..