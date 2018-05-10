LG Photo Awards Yarışması Sonuçlandı

Lg Türkiye’nin, 24.01.2018 – 21.04.2018 tarihleri arasında düzenlediği ödüllü LG Photo Awards yarışması bugün sonuçlandı. Yarışma süresince yarışmaya gönderilen fotoğrafların değerlendirmesi sonucu hediye kazanan talihliler açıklanmıştır.
LG Photo Awards Yarışması Hediyeler ve Kazananlar
Birincilik Ödülü – LG V30 Akıllı Telefon, Sprocket Printer – Erol Karaçizmeli
İkincilik Ödülü – LG G6 Akıllı Telefon, Sprocket Printer – Özgür Abaga
Üçüncülük Ödülü – LG Q6 Akıllı Telefon, Sprocket Printer – İsa Kadir Aytekin
Ayrıca her kategori birincisine LG Bluetooth Kulaklık (Ödül verilecek kategoriler Doğa, Portre, Lifestyle, Mimari, Çocuklar ve Diğer)
LG Bluetooth Kulaklık Kazanan Talihliler :
- Mehmet Koru
- İsmail Biçer
- Ahmet Gökpınar
- Tarık Eşdik
- Ömer Faruk Meral
- Rasim Köprülüler
- Özgül Gelir
- Murat Dağdelen