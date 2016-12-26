Görsel bir etki sunan hayada yüzen Bluetooth hoparlör’ler ile daha önce tanışmıştık. LG PJ9 diğer Bluetooth hoparlör’lere karşı üstün ses deneyimi sunması ile ön plana çıkıyor. LG geliştirdiği Bluetooth hoparlör özellikeri ile rakiplerinden bir adım önüne geçmeyi başarıyor.

LG PJ9 Bluetooth Hoparlör Özellikleri

LG PJ9 suya dayanıklılık, daha uzun pil ömrü ve cihazın şarjı bittiğinde bile yere çakılmasını engelleyecek bir özellik sunuyor. LG PJ9 bataryasının bitmek üzere olduğunu anlıyor ve yavaşça hoparlör yuvasına yerleşiyor. Hoparlör yuvasına oturduğunda kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor. Bataryası azalsa bile size kesintisiz müzik keyfi sunmaya devam ediyor. PJ9, kullanıcılarına tam şarjla 10 saat boyunca müzik dinleme imkanı sunuyor.

Suya dayanıklı özelliği ile 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışabilen PJ9, havuzda veya banyoda rahatlıkla kullanılabiliyor. PJ9‘da bulunan iki pasif anten sayesinde daha dengeli bas ve tizler sunabiliyor.360 derecelik hoparlör, sesi her yöne eşit biçimde gönderiyor.

LG PJ9 CES 2017 Fuarında Tanıtılacak

LG’nin yeni hoparlörü tasarım bakımından pek sıra dışı olmasa da, silindirik hatlarıyla bakışları üzerinde toplamaya başarıyor. LG PJ9 ile ilgili daha fazla detayı önümüzdeki hafta CES 2017’de açıklayacak.