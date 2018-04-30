LG Q Note Modeli Ortaya Çıktı!

Güney Koreli firmanın 2017 yılında başlattığı Q akıllı telefon serisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce sızdırılan bilgilerde LG Q7 modeli canlı canlı sızdırılmıştı. Yeni sızdırılan modelin LG Q Note olarak çıkacağı söylentileri yayılmaya başladı. Güney Kore ülkesinde bulunan KIPRIS adlı şirketin yayımladığı kaynakta LG firmasının yeni modelin ismini tescillediğini ortaya koyuyor.

LG Q Note Modeli Geliyor

Yeni akıllı telefonu ve amiral gemisi modeli LG G7 ThinQ ile ilgili tanıtıma hazırlanan firmanın yeni modeli ortaya çıktı. Güney Kore’de yer alan KIPRIS adlı şirketin sunduğu kaynakta yer alan bilgiye göre LG firmasının marka olarak LG Q Note ismini tescillediği öne sürülüyor. Daha önce 2017 yılında LG Q6, LG Q6+ ve LG Q6a modelleriyle bu seriye başlayan firmanın yeni bir modeli daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda LG Q7 modeliyle ilgili bilgileri paylaşmıştık. Q7 ile ilgili yer alan makalelerde LG Q6 modelinin LG G6 mini olarak anıldığını, LG Q8 modelinin LG V20 mini olarak anıldığını ve LG Q7 modelinin de LG V30 mini olarak anılacağını söylemiştik. Yeni çıkan akıllı telefonun ise firmanın yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ ile ilgili bir ilişkisi olabileceği düşünülüyor. Kaynaklarca söylenene göre LG Q Note diğer bir deyişle LG G7 mini olarak karşımıza çıkabilir.

Teknik özellikleri bilinmeyen yeni akıllı telefonun 5.5 inç veya daha büyük bir ekran ile piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Çözünürlük tarafında FHD+ ya da QHD+ olduğu bilinmeyen modelin 18:9 Full Vision ekran formatıyla geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni akıllı telefonun başka yer alan bilgisinde ise Stylus formatında geleceği söyleniyor. Akıllı telefonun Samsung Galaxy Note gibi bir seri olabileceği ihtimalleri de bulunduruluyor. Kaynakların düşüncelerine göre Q Note ismine sahip akıllı telefonun Galaxy Note ailesine rakip olarak çıkarılabileceği düşünceleri hafızalarda yer alıyor.

Çok fazla bilgisi sızdırılmayan akıllı telefonun LG G7 ThinQ modelinin tanıtımından sonra daha fazla netleşeceği düşünülüyor. Diğer model olan LG Q7 ile birlikte tanıtılma ihtimali de bulunan yeni akıllı telefonun firma tarafından Haziran ayında tanıtılabileceği bilgileri de kaynaklar tarafından geçiliyor.