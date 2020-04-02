LG Q51 Modeli Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yeni Q serisi akıllı telefon modeli LG Q51, Güney Koreli firmanın kendi topraklarında yaptığı lansmanla birlikte tanıtıldı. Tanıtımda teknik özellikleri ve fiyatı belli olan yeni telefonun satışı şimdiden Güney Kore pazarında başlatıldı.

LG Q51 Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefon modeli, ekran tarafında 6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD panelle geliyor. Çözünürlük tarafında HD+ sunan modelin ekran tasarımı damla çentikli olarak karşımıza çıkıyor. Gücünü MediaTek MT6762 (Helio P22) işlemcisinden alacak modelin 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı olacak.

Kamera tarafında 3 arka kamera ile gelen akıllı telefonun ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde olacak. Ortadaki kamera 5 MP çözünürlüğünde geniş açı özelliği sunarken son kamera ise 2 MP çözünürlüğünde derinlik algılayıcı özelliğiyle gelecek. Akıllı telefonun ön kamerasında ise 13 MP çözünürlüğünde tek lens yer alacak.

Multimedya alanında akıllı telefon stereo hoparlör özelliğiyle geliyor. Şarj bağlantısı tarafında USB Type-C kullanan modelin Google Asistan özelliği de olacak. Güvenlik tarafında parmak izi okuyucu ile gelen modelin işletim sistemi kutudan Android 10 ile çıkarken batarya kapasitesi de 4000 mAh olacak.

Fiyatı

Akıllı telefonun resmi açıklanan bilgilere göre fiyatı 317.000 KRW olarak açıklandı. Uluslararası para birimleri olarak yaklaşık 260$ fiyata tekabül eden modelin ülkemizde satışa sunulması durumunda tahmini fiyatının 1700-2000 lira arasında olacağı düşünülüyor.