LG Q51 Özellikleri ile Birlikte Ortaya Çıktı!

Orta segment akıllı telefon üretimine devam eden Güney Koreli dev şirket LG’nin yeni modeli ortaya çıktı. Sızıntıları paylaşılan yeni modelin LG Q51 olduğu paylaşıldı. Yeni akıllı telefon modeli LG Q51 özellikleri ile birlikte sızdırıldı.

LG Q51 Özellikleri

Forumlarda ve LG şirketinin açık kaynak kodlarında gezen LM-Q510N model numarasına sahip akıllı telefonun LG Q51 olduğu ortaya çıktı. Yeni akıllı telefon modelinin teknik özelliklerinden birkaç detay da sızdırıldı.

Akıllı telefonun özelliklerine baktığımızda 6.5 inç büyüklüğünde ekran bizi karşılıyor. Ekran çözünürlüğü HD+ olurken damla çentikli tasarım ile geliyor. Donanım tarafına baktığımızda 8 çekirdekli Helio P22 ile güçlenen modelin 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimi bulunuyor. İşletim sistemi olarak Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacak modelde 4000 mAh batarya yer alacak.

Kamera tarafına baktığımızda yeni akıllı telefonun 3 arka kamerası bulunuyor. Bunları sıraladığımızda ana kamera lensi f2.2 diyaframlı 13 MP çözünürlüğünde geliyor. İkinci kamera lensi geniş açı özellikli olup f2.2 diyaframlı 5 MP çözünürlüğü sağlıyor. Son kamera lensi ise f2.2 diyaframlı 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü özelliği bulunduruyor.

Akıllı telefon modeliyle ilgili fiyat konusunda henüz bir bilgi bulunmazken piyasaya Titan ve Beyaz renk seçenekleriyle çıkacağı belirtiliyor. Q51 modelinin tanıtım tarihinin ise 14 Şubat 2020 Sevgililer Günü‘nde yapılacağı bilgisi sızdırılan görselde yer alıyor.