LG Q6, 11 Temmuzda Polonya’da Tanıtılıyor

26 Şubat 2017 Pazar günü Barselona’da yapılan MWC 2017 etkinliğinde tanıtılan LG G6‘nın mini modeli olan LG Q6 için tanıtım tarihi açıklandı. Tanıtımın yapılacağı yer olan Polonya için özel davetiyeler hazırlandı.

LG Q6, Polonya’da Tanıtılıyor

Geçen haftalarda LG G6 Mini modelinin LG Q6 olarak geleceği açıklandıktan sonra birkaç özelliği de belli oldu. Bazı özellikleri bilinen yeni modelin tanıtım tarihi ve yeri de açıklandı.

11 Temmuz Salı günü Polonya‘da yapılacak olan etkinlikte tanıtılacak olan mini modelin davetiyelerinde “LG BarbeQ” sloganı ile tanıtılacağı vurgulanıyor. Slogandaki “Q” harfinin yeni modelin serisi olarak oluşturulduğu belirtiliyor.

LG G6 Pro, LG G6 Plus, LG G6 Alpha ve LG G6 Prime modelleri gibi G6 serisinde yerini alan yeni model, LG G6 Pro ve LG G6 Plus modelinden sonra G6 serisine katılan 3.akıllı telefon olma unvanını da eline geçirdi.

Teknik Özellikleri

LG G6 modelinde bulunan Full Vision ekran özelliğinin yeni modelde de devam etmesi beklenirken ekran boyutunun 5.4 inç olacağı belirtiliyor. 1920 x 1080p (FHD) çözünürlük ile gelmesi beklenen modelin ekran/kasa oranı yaklaşık %78 olacak. LG G6’ya benzer yapıda ekran/kasa oranı bulunduracak olan mini modelinde 3 GB RAM ve 13 MP çözünürlüğünde tek arka kamera bulunacak.

Sizce LG, yeni modeliyle birlikte doğru satış politikasını yakalayabilir mi? Hangi fiyat aralığında olursa almak istersiniz?