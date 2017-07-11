LG Q6, LG Q6+ ve LG Q6α ile Birlikte Tanıtılacak

LG‘nin G serisindeki yeni amiral gemisi LG G6‘nın serisine eklenecek olan yeni modeli LG Q6’nın 2 farklı modeli daha olduğu açıklandı. Yeni model LG Q6, 3 farklı model olarak tanıtılacak.

LG Q6, LG Q6+ ve LG Q6α Modelleri Tanıtılacak

LG Q6 ile ilgili birçok sızıntı internete yayılmıştı. Tasarımı ve özellikleri netlik kazanan mini modelin ekstra olarak plus modeli ve kırpılmış modeli de ortaya çıktı. LG Q6+ ve LG Q6α modelleri de LG Q6 modeli ile birlikte tanıtılacak. F/P alanında oldukça iddialı akıllı telefonlar olma yolunda ilerleyen 3 model ile ilgili olarak bazı özellikler de yenilendi.

Yeni kaynaklara göre 3 modelde aynı ekran ve çözünürlükler bulunacak. LG Q6, LG Q6+ ve LG Q6α, 5.5 inç büyüklüğünde ve 2160 x 1080p (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile gelecek. Güçlerini her 3 model de Qualcomm Snapdragon 435‘ten alacak ve Adreno 505 GPU ile grafik birimi desteklenecek. 3 modeli birbirinden ayıran özellikler ise RAM ve dahili depolama birimleri oluyor. LG Q6+ modeli, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile gelirken LG Q6 modeli ise 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama seçeneği sunacak. Kırpılmış model olan LG Q6α ise 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama ile gelecek.

Renk seçenekleri konusunda da farklılıklar gösteren 3 modelden LG Q6+‘ın Astro Siyah, Buz Mavisi ve Deniz Mavisi renk seçenekleri olacak. LG Q6 modelinde Astro Siyah, Buz Mavisi, Mistik Beyaz ve Terra Altın renk seçenekleri bulunurken LG Q6α modeli Astro Siyah, Buz Mavisi ve Terra Altın renk seçenekleriyle gelecek.

3 modelin de tek arka kamerası ve tek ön kamerası bulunacak. Arka kamera çözünürlüğü 13 MP olurken ön kamera çözünürlüğü ise 5 MP olacak. 3 modelde de Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi yüklü olacak ve LG UX 6.0 arayüzü ile gelecek. Son olarak 3 modelin de tam 3000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

3 modelin bugün (11 Temmuz 2017) itibarıyla Polonya‘da tanıtımı yapılacak. Tanıtımdan kısa bir süre sonra Türkiye dahil birçok ülke için piyasada satışa sunulacak.