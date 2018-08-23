LG Q6 EUR Android 8.1 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Güncelleme dağıtımlarına ara vermeden devam eden LG firmasında rota, orta segment modeli LG Q6 oluyor. Kendi toprakları Güney Kore’de başlatılan güncelleme dağıtımı, 21 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla LG Q6 EUR modelleriyle devam ediyor. Başka bir deyişle LG Q6 M700N modellerine dağıtılan yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara Android 8.1 Oreo sunuluyor.

LG Q6 EUR Android 8.1 Oreo Güncellemesi

Yeni güncelleme paketinin dağıtımı gerçekleşmesi sonucu LG Q6 EUR modeli kullanıcıları, Android 8.1 Oreo işletim sistemine kavuştu. Firmanın Almanya ve İtalya kolunun Twitter üzerinden yapmış oldukları destekte “Ağustos ayının 2.haftası dağıtılması planlanıyor” denilen güncelleme, 1 hafta gecikmeyle başarılı bir şekilde dağıtıldı. Dağıtılan yeni sistem güncellemesiyle yeniliklere kavuşan kullanıcılar, güvenlik tarafında da Android Güvenlik Yaması güncellemesini de paket içerisinde aldılar.

Android sürümü: 8.1.0 Oreo

Yazılım Sürümü: M70020b

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPM1.171019.026

Güvenlik Yaması : 01.07.2018

: 01.07.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1

MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 2.0 GB

: 2.0 GB KDZ Dosyası:

LG Q6 EUR Android 8.1 Oreo Güncellemesi Nası Yapılır?

LG Q6 M700N olarak da nitelendirilebilen model için güncelleme hem OTA hem de LG Bridge üzerinden dağıtıldı. Kolaylık açısından OTA üzerinden güncelleme yapmak isteyen kullanıcıların Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Güncelleme Merkezi – Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri yeterli olacaktır.

Bu adımlarla OTA güncelleme taraması yapmış olan kullanıcılar güncellemeye ulaşamazsa bilgisayar yardımıyla güncellemeyi yapabilir. Yeni sistem güncellemesini telefon üzerinden bekleyemeyen kullanıcılar, bilgisayar üzerinden kullanılan ve yedekleme/güncelleme programı olan LG Bridge ile güncellemeyi kolaylıkla yapabilir. Gerekli programları indirmek ve kullanımı öğrenmek için buraya tıklayın.

LG UP programı güncellemeyi yapmak için son alternatif program oluyor. Bu program ile yazı içinde verilen KDZ dosyası indirilerek telefona bilgisayar yardımıyla manuel olarak güncelleme yapılabiliyor. Programla ilgili dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;