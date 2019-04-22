LG Q6 EUR Mart Ayı Güncellemesi Dağıtımı Başladı

Her akıllı telefonu için birer birer aylık güncellemelerini sağlayan firma, Mart 2019 güncellemelerini dağıtmaya başladı. 2017 yılının ortalarında LG G6 modelinin mini ailesi olarak karşımıza çıkan LG Q6 EUR Mart ayı güncellemesi verildi. Yeni güncelleme, akıllı telefon modeline V20g versiyonu ile birlikte veriliyor.
LG Q6 EUR Mart Ayı Yazılım Güncellemesi
Verilen yeni güncellemeyle birlikte LG Q6 EUR Ocak ayı güvenlik yaması dağıtıldı. Dağıtılan bu güncellemeyle birlikte akıllı telefon modeli yılın ilk güncellemesini de almış oldu. Bu güncellemeyle birlikte Android Güvenlik Yaması gelişen modelin 1 Mart 2019 tarihli yeni güvenlik yaması bulunuyor.
- Android sürümü: 8.1.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: M700N20g
- Kernel Sürüm: 3.18.71
- Yapın Numarası: OPM1.171019.026
- Güvenlik Yaması: 01.03.2019
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu:
- KDZ Dosyası: M700n20g_00_OPEN_EU_OP_0723.kdz
LG Q6 EUR Mart Ayı Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Güncellemeyi telefon üzerinden kuruluma hazır bir şekilde sağlayan firma, aynı zamanda bilgisayar üzerinden de bu güncellemeyi kurmaya izin veriyor. Telefon üzerinden güncelleme yapmak isteyenler Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.
İlk yöntem olan OTA üzerinden güncellemeye ulaşamayanlar, firmanın sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge üzerinden güncellemeyi indirip kurabilir. Bu programın nasıl kullanıldığını öğrenmek ve gerekli dosyaları bulmak için buraya tıklayın.
İki aşamada da başarılı olamayan kullanıcılar veya modeli benzer olup bu güncellemeyi alamayan kullanıcılar, manuel yükleme programı olan LG UP ile sorunsuz bir şekilde telefonlarına güncelleme atabilir. Bu program ile KDZ dosyası kullanılarak kolayca telefon güncellenebilir. Programla ilgili tüm bilgiler ve dosyalar için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi telefondan yapan kullanıcılar, indirmeyi Wi-Fi ağı ile gerçekleştirmeyi ihmal etmesin. Bu ve bunun gibi güncellemelerde Mobil Veri kullanımı, akıllı telefonunuzda kullandığınız faturanın aşımına sebep olup faturaya ek ücretlendirmeyansıtabilir.
- Güncellemeyi yapmadan önce şarj seviyesini kontrol edin. Önerilen şarj seviyesi en az %50 ve üzeri olmalıdır.
- Telefonunuzu güncelledikten sonra stabil bir kullanım için hard reset yöntemini uygulayın. Bu yöntem ile birlikte telefonunuzdaki tüm veriler silinir. Dolayısıyla yedek almadan hard reset işlemini uygulamayın. Yöntemle ilgili bilgi edinmek için buraya tıklayın.
LG Q6 TR cihazlara bu güncelleme uyarmı,sorun çıkarırmı ?
Uyumluluğu vardır. Hiçbir şekilde sorun teşkil etmez.
Türkiye modeli olan q6 m700y icin hic bir guncelleme gelmiyor. Eu modeller surekli aliyor guncelleme.
Bize ne zaman gelir
Henüz bir bilgi yok. Güncellemeleri takip etmeye devam ediyoruz.
Q6 Türkiye modellerine neden güncelleme gelmiyor sadece q6 avrupa modellerine geliyor.