Her akıllı telefonu için birer birer aylık güncellemelerini sağlayan firma, Ocak 2019 güncellemelerini dağıtmaya başladı. 2017 yılının ortalarında LG G6 modelinin mini ailesi olarak karşımıza çıkan LG Q6 EUR Ocak ayı güncellemesi verildi. Yeni güncelleme, akıllı telefon modeline V20k versiyonu ile birlikte veriliyor.

LG Q6 EUR Ocak Ayı Yazılım Güncellemesi

Verilen yeni güncellemeyle birlikte LG Q6 EUR Ocak ayı güvenlik yaması dağıtıldı. Dağıtılan bu güncellemeyle birlikte akıllı telefon modeli yılın ilk güncellemesini de almış oldu. Bu güncellemeyle birlikte Android Güvenlik Yaması gelişen modelin 1 Ocak 2019 tarihli yeni güvenlik yaması bulunuyor.

Android sürümü: 8.1.0 Oreo

Yazılım Sürümü: M70020k

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPM1.171019.026

Güvenlik Yaması : 01.01.2019

: 01.01.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1

MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: M700n20k_00_OPEN_EU_OP_0723.kdz

LG Q6 EUR Ocak Ayı Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Güncellemeyi telefon üzerinden kuruluma hazır bir şekilde sağlayan firma, aynı zamanda bilgisayar üzerinden de bu güncellemeyi kurmaya izin veriyor. Telefon üzerinden güncelleme yapmak isteyenler Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

İlk yöntem olan OTA üzerinden güncellemeye ulaşamayanlar, firmanın sağlamış olduğu güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge üzerinden güncellemeyi indirip kurabilir. Bu programın nasıl kullanıldığını öğrenmek ve gerekli dosyaları bulmak için buraya tıklayın.

İki aşamada da başarılı olamayan kullanıcılar veya modeli benzer olup bu güncellemeyi alamayan kullanıcılar, manuel yükleme programı olan LG UP ile sorunsuz bir şekilde telefonlarına güncelleme atabilir. Bu program ile KDZ dosyası kullanılarak kolayca telefon güncellenebilir. Programla ilgili tüm bilgiler ve dosyalar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;