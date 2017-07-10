LG Q6 Görselleri Resmi Duyurudan Önce Sızdırıldı

LG G6 oldukça iyi bir telefon ve kesinlikle geçen yılki modüler G5’den daha iyi bir akıllı telefon. Üreticiler orta seviye pazarlar için amiral gemilerinin daha küçük sürümlerini üretebiliyor. LG yarın için yeni bir telefon tanıtımı yapmaya hazırlanıyor, ancak bazı ayrıntılar şimdiden İnternet’e sızmış durumda.

Yukarıdaki görüntü ilk önce Weibo paylaştı ve daha sonra @OnLeaks tarafından gerçek olduğu teyit edildi . Resimde Q6 üzerinde bir kılıf var, muhtemelen bunun bir kılıf üreticisinden bir resim olduğunu belirtiyor, bu nedenle fotoğrafın ayrıntılarından bazıları tamamen doğru olmayabilir.

En belirgin fark G6’dan tamamen farklı görünen arka tarafı. Parmak izi sensörü yok, merkezli ikili kameralar tek bir köşe kamerayla değiştirilmiş ve alt tarafa bakan hoparlör arka tarafa taşınmış.

Boyutlarına bakacak olursak, LG Q6 normal G6’dan biraz daha küçük. OnLeaks boyutları 142.6×69.3×8.1mm olarak açıkladı ve G6 (71.9mm) ile neredeyse aynı genişlikte ancak biraz daha kısa. Sızdırılmış görsellere göre hazırlanmış boyutlara aşağıdan bakabilirsiniz.

LG, “Qriosity” ve “Qrious” gibi kelimeleri kullanarak YouTube kanalına video’lar yükledi. Videolar, yarın 11 Temmuz’da bir tanıtım yapılacağını söylüyor; bu nedenle, Q6’nın görebilmek için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız. Yarın Q6 Resmi olarak tanıtılacak.