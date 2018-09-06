LG Q6 Kanada Android 8.1 Oreo Güncellemesi Yayımlandı

Kısa sürede tüm modellerine yeni işletim sistemi güncellemesini sağlamaya çalışan LG firması, bu politikasını sürdürüyor. Ağustos 2018’in 2.haftası dağıtıma başlayan firma, 3.haftaya girdiğimizde Amerika modellerine dağıtımı bitirmeyi planlıyor. Kuzey Amerika bölgesinde devam eden güncellemeyle LG Q6 Kanada modelleri yeni güncellemeye kavuştu.

LG Q6 Kanada Android 8.1 Oreo Güncellemesi

Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte LG Q6 Kanada modelleri Android 8.1 Oreo güncellemesine kavuşmuş oldu. Dağıtılan güncellemeyle birlikte yeniliklere kavuşan LG Q6 M703 modeli kullanıcıları, güncellemeyi OTA üzerinden kolay bir şekilde yükleyebiliyor. Bu yeniliklerin yanında Android Güvenlik Yaması da güncellenen modelin v20a versiyonu ile yeni işletim sistemine kavuştuğu gözüküyor.

Android sürümü: 8.1.0 Oreo

Yazılım Sürümü: M70320a

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPM1.171019.026

Güvenlik Yaması : 01.08.2018

: 01.08.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1

MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 1.7 GB

: 1.7 GB KDZ Dosyası:

LG Q6 Kanada Android 8.1 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni dağıtılan güncellemeyi yapmak için telefonunuzdan Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin. Bu adımlarla OTA üzerinden güncelleme yapmayı uyguluyorsunuz.

OTA adımıyla güncellemeye ulaşamayan kullanıcılar, bilgisayarları üzerinden LG Bridge programını kullanarak güncellemeyi denetlesin. Bu programla ilgili bilgileri öğrenmek ve bilgisayara indirmek için buraya tıklayın.

LG Bridge ile de güncelleme ulaşamayanlar son olarak kendileri manuel şekilde güncelleme yapmayı deneyebilir. Bu programın adı LG UP olarak geçmektedir. Yine bilgisayar yoluyla kullanılabilen programla ilgili dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;