LG Türkiye, Facebook üzerinden geçtiğimiz hafta bir yarışa düzenlemişti. Katılımcılar arasından 6 kişiye yeni akıllı telefonu LG Q6 hediye edeceğini duyur. LG Q6 Yarışması Başladı! balşığı altında bu yarışmayı size duyurmuştuk. Katılımın beklenenden yüksek olması sebebiyle yarışma sonuçları bugün açıklandı.

İlk 1000 Katılımcıya Kahve Çeki Hediye

Yarışmaya katılıp hak kazanan ilk 1000 katılımcıya LG tarafından kahve çeki hediye edildi. LG Q6 Kampanyası Kahve Kazananların Listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Caribou kahve şubelerinde kullanabileceğiniz Sodexo kartlarında 15 TL tutarında kahve hediyeni kullanabilirsiniz.

LG Q6 Kazananlar Listesi

Facebook üzerinden başlayan ve http://www.q6kazandiriyor.com/ adresinden katılımcı formu dolduran kullanıcılar. Doğru cevapladıkları sorular sonucunda yarışmaya hak kazanmıştı. Katılımcılar arasında yapılan çekiliş ile toplam 6 kişiye LG Q6 akıllı telefonu hediye edildi.

LG Q6 Kazananlar

Merve Güranç

Umut Şefik

Erdem Bizel

Gürkan Barış Zencirci

Mehtap Metin

Nilgün Çetin.

LG Q6 kazanan talihliler yarışma esnasında belirttikleri adreslere cihazları LG tarafından gönderilecek.