Bir LG kullanıcı olan Gürkan Barış Zencirci arkadaşımız bizim için LG Q6 deneyimlerini anlattı. Bu makalemizde sizlere bir LG Q6 kullanıcısının gözünden akıllı telefonun incelemesini aktaracağız. LG Q6 kullanıcı yorumları ile telefon hakkında bize detaylı bilgiler veriyor.

LG Q6 Kullanıcı Yorumları Ve İncelemesi

LG’nin düzenlemiş olduğu Q6 Kazandırıyor adlı yarışmada kazanmış olduğum Q6 hakkında edinmiş olduğum deneyimlerimi aşağıda başlıklar altında sıraladım. LG Q6 almayı düşünen arkadaşlarımız yazıyı okuduktan sonra Q6 hakkında daha net fikir sahibi olacaklardır.

LG Q6 KUTU İÇERİĞİ

LG Q6, siyah şık bir kutuyla karşımıza çıkıyor. Kutu içeriğinde;

-LG Q6

-Kulak içi olmayan beyaz renkte kulaklık.

-Micro USB destekli şarj aleti.

-Sim yuvası için iğne.

– LG logolu temizleme mendili.

-Hızlı başlangıç kılavuzu.

-Garanti Belgesi bulunuyor.

LG Q6 Tasarım Yorumlarım

Tıpkı LG G6 modeli gibi Q6’nın da kıvrımlı kenarlara sahip. Alüminyum gövdesi ve metal çerçevesi telefonu elinize aldığınızda sağlamlık hissi uyandırıyor. Bazı kullanıcılara göre Q6 kalın gibi görünse de ben kalınlığının ve ağırlığının normal olduğunu düşünüyorum. Ekran kasa oranı ise aynı segmentte bulunan diğer telefonlardan farkını ortaya koyuyor. Alışkın olduğum bildirim ışıkları özelliğinin Q6’da bulunmaması beni oldukça üzdü, Onun yerine yüz tanıma sensörü konumlandırılmış. Arka yüzüne bakıldığında sade bir tasarımla karşımıza çıkan LG Q6, ön yüzünde bulunan premium görünüm ile kıyaslandığında hayal kırıklığına uğratabilir diyebilirim. Kapak kısmı çizilmeye oldukça müsait bir materyal ile imal edilmiş bu yüzden şiddetle kılıf kullanmanızı öneriyorum.

LG Q6 Ekran Özellikleri ve Düşüncelerim

Ekran özellikleri Q6’yı başarılı ve fiyatına bakıldığında da tercih edilebilir kılan en önemli kriter olduğunu düşünüyorum. Camı Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Elinize aldığınızda sanki daha küçük bir ekrana sahipmiş hissi verse de 5.5’inç lik 18:9 formatında çerçevesiz diye adlandırdığımız %79’luk bir ekran kasa oranına sahip. 442 PPI Piksel Yoğunluğu, 2160×1080 FHD+ ekran çözünürlüğü bulunan LG Q6’da güneş ışığında ekranını rahatlıkla görebiliyorsunuz.

LG Q6 Donanım Özellikleri ve Görüşlerim

Snapdragon 435 Yonga setinden gücünü alan LG Q6’da, 1.4 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli 64 Bit bir işlemci bulunuyor. Grafik işlemcisi olarak Andreno 505 edilmiş. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Donanım özellikleri, aynı segmentteki diğer telefonlardan düşük olduğu eleştirisi yapılıyor olsa da yüksek grafik barındıran Real Racing 3, Mortal Combat X, Nova 3 gibi oyunları stabil ve akıcı çalıştırdığını gözlemledim.

LG Q6 Kamerası Hakkında Düşüncelerim

100 derecelik geniş açıya sahip 5 megapiksellik selfie kamerası ve arka tarafında 13 megapiksellik led flaşlı arka kamera bulunuyor. Her iki kamera da F/2.2 diyafram değerine sahip. Kamerasında Kare çekim modları ve Instagram tarzı filtreli çekim modları, panoromik çekim, yiyecek modu, gibi modları barındıran LG Q6, gündüz çekimlerinde başarılı sayılsa da ne yazık ki gece çekimlerinde oldukça vasat çekim yapıyor.

LG Q6 Kulaklık ve Ses

Hoparlörü telefonun arkasında sol alta konumlandırılmış. Ses kalitesi ve yüksekliği yeterli düzeyde. Kutu içerisinde çıkan kulaklık oldukça basit bir tasarımda olsa da onunda ses çıkışı hoparlörüne kıyasla daha iyi diyebilirim. Ben kulak içi kulaklık tercih ettiğim için kendi kulaklığı yerine LG QuadBeat 3 kullanıyorum, tavsiye ederim.

LG Q6 Bataryası Hakkında Düşüncelerim

3000 Mah’lik çıkarılabilir olmayan bataryaya sahip Q6’da ne yazık ki Quick Charge desteği bulunmuyor. Yaklaşık 2-2.5 saat bir dolum süresi var. Günlük yoğun kullanımda günü çıkarıyor diyebilirim. Bekleme süresi ise 3-4 günü bulabiliyor.

LG Q6 Yazılım ve Arayüzü

Kutusundan Android 7.1.1 Nougat sürümüyle çıkan Q6’da UX 6.0 arayüzü bulunuyor. Stock Android arayüzü kadar hızlı sayılabilecek arayüzde, farklı tema seçenekleri ile telefonunuzun görünümünü kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Yüz tanıma ile kilit açma, Google asistan, Aynı ekranda iki farklı uygulamayı çalıştırabilme özellikleri de bulunuyor.

LG Q6 Bağlantı Özellikleri

Bluetooth 4.2 desteği bulunan Q6’da NFC ve Hızlı Şarj desteği maalesef bulunmuyor. Kızılötesinin desteğinin de bulunmaması benim gibi telefonu aynı zamanda kumanda olarak kullanmayı sevenleri üzecektir. Usb tarafında ise USB Type-C yerine Micro USB tercih edilmiş. 4.5G hızında yüksek kalite de görüntülü görüşme yapabileceğiniz VOLTE özelliği de unutulmamış.

LG Q6 Hakkında Görüşlerim ve Son Sözlerim

Ülkemizde 1299 TL’lik makul bir fiyata satılan LG Q6 sunduğu özelliklerle iyi bir satış grafiği yakalayacağını düşünüyorum. Rakiplerine göre birkaç eksik özelliği barındırıyor olsa da Uygun fiyata 18:9 Full Vision ekran deneyimi yaşamak isteyenler için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir cihaz olmuş. LG Mobil cihazlarını teknoloji marketlerden çektiği için Q6’yı satın almak istiyorsanız Türk Telekom veya Turkcell Mağazaları ya da E-Ticaret sitelerini tercih etmeniz gerekiyor.