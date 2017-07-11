LG’nin yeni amiral gemisi modeli LG G6‘nın serisine katılan ve orta segment akıllı telefonları olan LG Q6 ve LG Q6+‘ın satış fiyatları belli oldu. Resmi olarak açıklanmayan rakamları, Güney Kore’de haber yapan INews24 kaynağı açıkladı.

LG Q6 ve LG Q6+’ın Satış Fiyatları

3 farklı model olarak çıkan seri LG Q6, LG Q6+ ve LG Q6α olarak adlandırıldı. LG Q6 ile ilgili birçok sızıntı ortaya çıksa da diğer modellerle ilgili bilgi bulunmuyordu. İki model, tanıtımdan kısa bir süre önce LG Q6+ ve LG Q6α olarak ortaya çıktı. Birçok özelliği aynı olan modellerden LG Q6 ile LG Q6+’ın satış fiyatı Güney Koreli kaynaklar tarafından açıklandı.

INews24 kaynaklarına göre LG Q6 modeli 418.000 Won (363$), LG Q6+ modeli ise 499.000 Won (433$) fiyat etiketine sahip olacak. En küçük model LG Q6α ile ilgili henüz net bir bilgi hala bulunmuyor. Batı ülkelerde fiyat etiketlerinin iki model için sırasıyla 380$ ve 450$ gibi fiyatlara çıkabileceği düşünülüyor.

Bugün (11 Temmuz 2017) itibarıyla tanıtılan 3 modelin Eylül ayında Türkiye dahil birçok ülkede yer alması bekleniyor. İlk ünitenin Asya ülkelerine yapılacağı ve sonra diğer ülkeler için dağıtıma başlanacağının altı çiziliyor.