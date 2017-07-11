LG’nin yeni amiral gemisi modeli LG G6‘nın serisine katılan ve orta segment akıllı telefonları olan LG Q6 ve LG Q6+‘ın satış fiyatları belli oldu. Resmi olarak açıklanmayan rakamları, Güney Kore’de haber yapan INews24 kaynağı açıkladı.
LG Q6 ve LG Q6+’ın Satış Fiyatları
3 farklı model olarak çıkan seri LG Q6, LG Q6+ ve LG Q6α olarak adlandırıldı. LG Q6 ile ilgili birçok sızıntı ortaya çıksa da diğer modellerle ilgili bilgi bulunmuyordu. İki model, tanıtımdan kısa bir süre önce LG Q6+ ve LG Q6α olarak ortaya çıktı. Birçok özelliği aynı olan modellerden LG Q6 ile LG Q6+’ın satış fiyatı Güney Koreli kaynaklar tarafından açıklandı.
INews24 kaynaklarına göre LG Q6 modeli 418.000 Won (363$), LG Q6+ modeli ise 499.000 Won (433$) fiyat etiketine sahip olacak. En küçük model LG Q6α ile ilgili henüz net bir bilgi hala bulunmuyor. Batı ülkelerde fiyat etiketlerinin iki model için sırasıyla 380$ ve 450$ gibi fiyatlara çıkabileceği düşünülüyor.
Bugün (11 Temmuz 2017) itibarıyla tanıtılan 3 modelin Eylül ayında Türkiye dahil birçok ülkede yer alması bekleniyor. İlk ünitenin Asya ülkelerine yapılacağı ve sonra diğer ülkeler için dağıtıma başlanacağının altı çiziliyor.
Ahmet Bey bu zamana kadar bir çok yazınızı detayları ile okudum . Ama pek fazla kesin ve net bir bilgi yok. Yorumum kişisel ve hakaret edici ve aşağılayıcı bir durum söz konusu değil. Yanlış anlaşılmamasını istiyorum.
Teşekkürler …
Araştırmalarımız sonucu detaylı haberlere rastlamak pek de mümkün olmuyor. Genellikle araştırdığımız kaynaklar 1-2 net bilgi ile olayı anlattıkları için bu durumlar ortaya çıkıyor. Okuduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz.