LG Q6 M700 Android 8.1 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Güncelleme dağıtımlarına devam eden LG firmasında yeni durak LG Q6 M700 modeli oldu. İlk dağıtım başlamadan önce Android 8.0 Oreo dağıtacağı düşünülen firma herkesi ters köşe yapmıştı. Şok bir gelişmeyle güncelleme dağıtımına başlayan firmanın dağıttığı güncelleme paketinde Android 8.1 Oreo işletim sistemi yer aldığı görüldü. Bu Oreo güncellemesine ulaşan bir model de LG Q6 M700 oldu.

LG Q6 M700 Android 1.0 Oreo Güncellemesi

Dağıtılan Android 8.1 Oreo güncellemesiyle birlikte LG Q6 M700 kullanıcıları istediğine kavuşmuş oldu. Uzun zamandır beklenen güncelleme neredeyse 1 yıl sonra dağıtılmaya başlandı. İlk olarak Güney Kore modellerine dağıtılan güncellemenin şimdiki durağı LG Q6 M700 modeli oldu. Dağıtılan güncellemeyle birlikte yeniliklere kavuşan kullanıcıların akıllı telefonları Android Güvenlik Yaması tarafında da son pakete güncellenmiş oldu.

Android sürümü: 8.1.0 Oreo

Yazılım Sürümü: M70020a

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPM1.171019.026

Güvenlik Yaması : 01.07.2018

: 01.07.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1

MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 2.0 GB

: 2.0 GB KDZ Dosyası: M70020a_00_OPEN_CIS_DS_OP_0720.kdz

LG Q6 M700 Android 8.1 Oreo Güncellemesi Nası Yapılır?

Dağıtılan güncellemeyi gerçekleştirmek için kullanıcıların Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Güncelleme Merkezi – Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri yeterli olacaktır.

Bu adımlarla OTA güncelleme taraması yapmış olan kullanıcılar güncellemeye ulaşamazsa bilgisayar yardımıyla güncellemeyi yapabilir. Bu güncellemede size yardımcı olacak program LG Bridge olacaktır. Bu programın nasıl kullanıldığını öğrenmek ve gerekli dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

LG UP programı güncellemeyi yapmak için son alternatif program oluyor. Bu program ile yazı içinde verilen KDZ dosyası indirilerek telefona bilgisayar yardımıyla manuel olarak güncelleme yapılabiliyor. Programla ilgili dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;