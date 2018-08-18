LG Q6 M700 Android 8.1 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Güncelleme dağıtımlarına devam eden LG firmasında yeni durak LG Q6 M700 modeli oldu. İlk dağıtım başlamadan önce Android 8.0 Oreo dağıtacağı düşünülen firma herkesi ters köşe yapmıştı. Şok bir gelişmeyle güncelleme dağıtımına başlayan firmanın dağıttığı güncelleme paketinde Android 8.1 Oreo işletim sistemi yer aldığı görüldü. Bu Oreo güncellemesine ulaşan bir model de LG Q6 M700 oldu.
LG Q6 M700 Android 1.0 Oreo Güncellemesi
Dağıtılan Android 8.1 Oreo güncellemesiyle birlikte LG Q6 M700 kullanıcıları istediğine kavuşmuş oldu. Uzun zamandır beklenen güncelleme neredeyse 1 yıl sonra dağıtılmaya başlandı. İlk olarak Güney Kore modellerine dağıtılan güncellemenin şimdiki durağı LG Q6 M700 modeli oldu. Dağıtılan güncellemeyle birlikte yeniliklere kavuşan kullanıcıların akıllı telefonları Android Güvenlik Yaması tarafında da son pakete güncellenmiş oldu.
- Android sürümü: 8.1.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: M70020a
- Kernel Sürüm: 3.18.71
- Yapın Numarası: OPM1.171019.026
- Güvenlik Yaması: 01.07.2018
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4-00034-8940_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu: 2.0 GB
- KDZ Dosyası: M70020a_00_OPEN_CIS_DS_OP_0720.kdz
LG Q6 M700 Android 8.1 Oreo Güncellemesi Nası Yapılır?
Dağıtılan güncellemeyi gerçekleştirmek için kullanıcıların Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Güncelleme Merkezi – Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri yeterli olacaktır.
Bu adımlarla OTA güncelleme taraması yapmış olan kullanıcılar güncellemeye ulaşamazsa bilgisayar yardımıyla güncellemeyi yapabilir. Bu güncellemede size yardımcı olacak program LG Bridge olacaktır. Bu programın nasıl kullanıldığını öğrenmek ve gerekli dosyaları indirmek için buraya tıklayın.
LG UP programı güncellemeyi yapmak için son alternatif program oluyor. Bu program ile yazı içinde verilen KDZ dosyası indirilerek telefona bilgisayar yardımıyla manuel olarak güncelleme yapılabiliyor. Programla ilgili dosyaları indirmek için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi telefon üzerinden yapacak kullanıcıların Wi-Fi ağının bağlı olup olmadığını kontrol etsin. Telefon üzerinden yapılacak güncellemelerde Mobil Veri ile yapılırsa faturaya ek ücretlendirme tabii olabilir.
- Güncellemeyi yapmadan önce akıllı telefonunuzun şarj seviyesinin en az %50 olmasına özen gösterin.
- Telefon güncellemesini tamamladıktan sonra stabil ve yüksek performanslı bir kullanım için hard reset atmayı unutmayın. Akıllı telefonunuza hard reset atmak için burayatıklayın.