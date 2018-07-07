LG Q6 Oreo Güncellemesi Güney Kore’de Başladı

Orta segment akıllı telefonu olan LG Q6 modeliyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Firmanın yapmış olduğu yeni güncelleme dağıtımı ile birlikte LG Q6 Güney Kore modelleri Android 8.1 Oreo sistemine kavuştu. İlk olarak Güney Kore‘de başlayan dağıtım daha sonra diğer bölgelerdeki ülke modellerine de sırasıyla dağıtılacak. Bu dağıtımla birlikte LG Q6 Oreo güncelleme dağıtımı resmen başlamış oldu.

LG Q6 Oreo Güncellemesi Güney Kore Modellerine Dağıtıldı

Yapılan yeni güncelleme dağıtımı ile birlikte LG Q6 Oreo güncelleme dağıtımı Güney Kore ülkesinde başladı. Firmanın dağıtımına başlamış olduğu yeni yazılım güncellemesiyle birlikte LG Q6 X600K/X600L/X600LP modelleri Android 8.1 Oreo işletim sistemine kavuştu. Firmanın dağıtmış olduğu bu güncellemede şaşırtan nokta ise güncellemenin 8.1 Oreo sürümüne sahip olması göze çarpıyor. Yeni güncellemeyle birlikte Android Güvenlik Yaması güncellenip performans ve işlevsellik tarafında büyük iyileştirmeler yapıldı.

Android sürümü: 8.1.0 Oreo

Yazılım Sürümü: X600K20b

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPM1.171019.026

Güvenlik Yaması : 01.06.2018

: 01.06.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4.1-00034-8940_GEN_PACK-1

MPSS.TA.2.3.c4.1-00034-8940_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: X600K20b_00_OPEN_EU_OP_1113.kdz

LG Q6 Oreo Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

Bu yeni güncellemeyle birlikte gelen yeniliklerin henüz ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Yabancı kaynaklarda bahsedilenlere göre 8.1 Oreo güncellemesi, beraberinde 3D Stereo Sound özelliğini ve bildirimlerle çağrıların senkronize olduğu Flash LED destekli özellikleri getirdiği söyleniyor.

LG Q6 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG Q6 Güney Kore modeli kullanan kullanıcıların bu güncellemeye OTA üzerinden ulaşmaları sağlandı. Bunun için telefonun Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Güncelleme Merkezi – Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri yeterli olacaktır.

Bu güncelleme yönteminden başarıyla ayrılamayan kullanıcıların bilgisayar kullanmaları zorunlu olacaktır. Bilgisayar üzerinden akıllı telefonlarımızı güncellediğimiz ve yedeklediğimiz program olan LG Bridge programını indireceksiniz. Bu programı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.

Bu aşamada da olumsuz sonuç alanlar için son yöntem manuel yükleme programı olan LG UP uygulaması olacaktır. Bu uygulama da bilgisayarı zorunlu kılmaktadır. Makale içinde verilen KDZ dosyası linkine girip güncellemeyi indirmelisiniz. Bunun haricinde LG UP uygulamasını ve sürücüleri indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;