LG Q6 Oreo Güncellemesi Güney Kore’de Başladı

Orta segment akıllı telefonu olan LG Q6 modeliyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Firmanın yapmış olduğu yeni güncelleme dağıtımı ile birlikte LG Q6 Güney Kore modelleri Android 8.1 Oreo sistemine kavuştu. İlk olarak Güney Kore‘de başlayan dağıtım daha sonra diğer bölgelerdeki ülke modellerine de sırasıyla dağıtılacak. Bu dağıtımla birlikte LG Q6 Oreo güncelleme dağıtımı resmen başlamış oldu.
LG Q6 Oreo Güncellemesi Güney Kore Modellerine Dağıtıldı
Yapılan yeni güncelleme dağıtımı ile birlikte LG Q6 Oreo güncelleme dağıtımı Güney Kore ülkesinde başladı. Firmanın dağıtımına başlamış olduğu yeni yazılım güncellemesiyle birlikte LG Q6 X600K/X600L/X600LP modelleri Android 8.1 Oreo işletim sistemine kavuştu. Firmanın dağıtmış olduğu bu güncellemede şaşırtan nokta ise güncellemenin 8.1 Oreo sürümüne sahip olması göze çarpıyor. Yeni güncellemeyle birlikte Android Güvenlik Yaması güncellenip performans ve işlevsellik tarafında büyük iyileştirmeler yapıldı.
- Android sürümü: 8.1.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: X600K20b
- Kernel Sürüm: 3.18.71
- Yapın Numarası: OPM1.171019.026
- Güvenlik Yaması: 01.06.2018
- Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4.1-00034-8940_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu:
- KDZ Dosyası: X600K20b_00_OPEN_EU_OP_1113.kdz
LG Q6 Oreo Güncellemesiyle Gelen Yenilikler
Bu yeni güncellemeyle birlikte gelen yeniliklerin henüz ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Yabancı kaynaklarda bahsedilenlere göre 8.1 Oreo güncellemesi, beraberinde 3D Stereo Sound özelliğini ve bildirimlerle çağrıların senkronize olduğu Flash LED destekli özellikleri getirdiği söyleniyor.
LG Q6 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG Q6 Güney Kore modeli kullanan kullanıcıların bu güncellemeye OTA üzerinden ulaşmaları sağlandı. Bunun için telefonun Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Güncelleme Merkezi – Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri yeterli olacaktır.
Bu güncelleme yönteminden başarıyla ayrılamayan kullanıcıların bilgisayar kullanmaları zorunlu olacaktır. Bilgisayar üzerinden akıllı telefonlarımızı güncellediğimiz ve yedeklediğimiz program olan LG Bridge programını indireceksiniz. Bu programı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.
Bu aşamada da olumsuz sonuç alanlar için son yöntem manuel yükleme programı olan LG UP uygulaması olacaktır. Bu uygulama da bilgisayarı zorunlu kılmaktadır. Makale içinde verilen KDZ dosyası linkine girip güncellemeyi indirmelisiniz. Bunun haricinde LG UP uygulamasını ve sürücüleri indirmek için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi telefon üzerinden yapacak kullanıcıların Wi-Fi ağının bağlı olup olmadığını kontrol etsin. Telefon üzerinden yapılacak güncellemelerde Mobil Veri ile yapılırsa faturaya ek ücretlendirme tabii olabilir.
- Güncellemeyi yapmadan önce akıllı telefonunuzun şarj seviyesinin en az %50 olmasına özen gösterin.
- Telefon güncellemesini tamamladıktan sonra stabil ve yüksek performanslı bir kullanım için hard reset atmayı unutmayın. Akıllı telefonunuza hard reset atmak için buraya tıklayın.
LG G6 türkiye modelleri için güncelleme çıkarmayacağı konusunda duyumlar aldım. güney kore amerika avrupa derken asya kıtasına güncelleme geldi fakat hala türkiyeye gelmedi. satışların ülkedeki düşüklüğü güncelleme konusunda sorun teşkil ediyor. hal böyle oluncada türkiye pazarından yavaş yavaş çekileceği söylentileri yükselmiş durumda G7 thinq modelinin türkiyede son telefonu olacağını düşünüyorum. benim görüşüm g6 için güncelleme gelmeyecektir.
Ahmet bey bilmediğimden soruyorum lg q6 8.0 güncellemesi güney kore için yayınlandığında burada kdz linklerini verirseniz kurduğumuzda uyum sağlarmı bizim cihazlara ve gene tr dil desteği olurmu global olarak ve garantiyi etkilermi bu işlem Teşekkürler.
Baseband ve modem farkları olduğundan dolayı yüklenmesi için dosyanın üzerinde çalışılması ve Türkiye modellerine göre düzenlenmesi gerekiyor. Bu süreç çok uzun olduğundan geliştiriciler fazla yanaşmıyor. Ek olarak kayıtlı ülke haricinde başka ülkenin stock rom dosyasını yüklemek garanti dışı bırakır
Sonunda LG sesimizi duydu da güncellemeyi yola çıkardı mutluyum
Sözde 2018 ilk ceyrek deniyordu bakalım 2 ay içinde gelir heralde 🙂
Link kdz? Oreo?
when the link added to lg firmware web site, we will give the link.
Turkiye ye ne zaman gelir. M7007
Hangi ülkenin hangi bölgesindeki modellerine ne zaman geleceği bilinmiyor. Güncelleme politikasını gözden geçirdiğimizde LG Q6 Türkiye modelleri için güncelleme biraz geç sunulacaktır.
Bize gelmesi uzun sürecek anlaşıldı, konuya bir hışımla girmişim ki hangi ülkede yayınlandı etti ona bile dikkat etmemişim G.Kore yazısını görünce tamam dedim 🙂
Q6 OREO TURKİYE YE NE ZAMANA KADAR GELİR
Eylül ayının başına kadar sarkabileceği düşüncesindeyim. Erken gelme ihtimali da bulunmaktadır
Turkiyeye ne zaman gelir acaba..
Eylül ayının başına kadar sarkabileceği düşüncesindeyim.
Kdz link?
we will ad soon
şimdi şunu diyicem orta segmente 8.1 amiral gemisine 8.0 ne kadar mantıklı ki g6ya 9 ne zaman verilcek 1 ay sonra 9 çıkıcak daha oreo ortada yok ?
LG Q6 modeli için verilen 8.1 güncellemesinin amiral gemisi modelleri için sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. LG G6 modeli için Android 9.0 P güncellemesinin yayınlandıktan 3 ay sonra dağıtımı amiral gemileri itibarıyla başlar düşüncesindeyim. Böylece LG G6 modeli de sistem güncelleme politikasını sonlandırmış olur.
Şimdiden diyorum lg g6 için 9.0 en erken temmuz 2019
Yok öyle olmuyor sanırım son çıkan modellere güncelleme daha hızlı sunulurken önceki amiral gemilerine güncelleme daha geç sunuluyor. Benim kullandığım LG G5 H860 TWN modelinin güvenlik güncellemesi tarihi 1 nisan 2017 de duruyor. O tarihten bu yana telefona güvenlik anlamında güncelleme verilmedi.
Lg g6 Türkiye modeline 1 yıldır gelcek ha gelcek hâlâ bekliyoruz 😂 Q6 ya 2 yıla kadar anca gelir.
Ağustos sonu veya Eylül ortası gibi anca gelir.
Manuel olarak kurarız sorun yok 🙂